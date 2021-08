Martin Krumich se dvakrát v řadě probil do finále, přičemž loni celou soutěž vyhrál a nesmazatelně se tak zapsal do historie tohoto prestižního a ve světě uznávaného podniku. V právě skončeném ročníku dosáhla vynikajících výkonů a výsledků Nela Šílová (ročník 2006). Tenistka z Kolína, která však o mistrovské body hraje za tým TJ Slovan Moravská Třebová, v turnaji startovala ve dvouhře i čtyřhře. Obrovský úspěch zaznamenala především ve dvouhře, kde jako jediná nenasazená hráčka postoupila mezi osm nejlepších.

„Mám obrovskou radost nejen z předvedených výkonů i dosažených výsledků, ale i z herního projevu na hřišti. Najednou do sebe začíná zapadat vše, na čem od začátku spolupráce intenzivně pracujeme. Tento úspěch budeme brát jako velký impuls do další práce,“ uvedl trenér Adam Javůrek.

Hlavní soutěže se zúčastnilo 48 hráček. Nela Šílová v prvním kole nastoupila proti Adéle Moravcové (ročník 2003) z Přerova. S 28. hráčkou žebříčku neměla slitování a z kurtu ji vyprovodila po výsledku 6:3 a 6:2. „Po celý zápas Nela podávala konzistentní výkon. Nedělala nevynucené chyby a nakonec z toho byl jednoznačný výsledek,“ uznal Javůrek.

V dalším kole ji už čekala nasazená Lenka Munzarová (2003). Dvaadvacátou hráčku ale Nela po bojovném výkonu porazila 7:6 (2) a 6:4. „Soupeřka hrála celé utkání agresivně a zahrála dost vítězných míčů, ale zároveň díky skvělému pohybu a předvídavosti Nely byla donucena i k chybám a ke konci zápasu dominovala Nela,“ podotkl Javůrek.

Pokud v předchozích zápasech byla Nela Šílová považována za outsidera, tak v následujícím utkání měla plnit roli „sběračky“, jelikož proti ní stála hráčka, která patřila mezi favoritky turnaje. Julie Štruplová (2004) z Prostějova, které patří v žebříčku šesté místo a na ITF 124, však na vlastní kůži poznala, jaký talent proti ní stojí. Nela v překrásném zápase plném dramatických a neuvěřitelných výměn vyhrála 6:3, 3:6, 6:3 a zaslouženě postoupila mezi osm nejlepších.

Ve čtvrtfinále spanilá jízda pavoukem skončila. Nad její síly byla Nikola Bartůňková z I. ČLTK (žebříček: 14., ITF: 33., WTA: 879.), která má za sebou už zkušenosti z turnajů WTA. Nela Šílová prohrála dvakrát 2:6.

„V tomto utkání se na výkonu podepsal náročný program, který Nela absolvovala v předchozích dnech. I tak Nela předvedla v některých výměnách to, co jí doprovázelo v celém turnaji, ale na vítězství to nestačilo,“ poznamenal Adam Javůrek.

S jejím výkonem je spokojený. „V tenise se pohybuji již třicet let a pod trenérskýma rukama mi už prošlo mnoho šikovných dětí, ale v Nele vidím obrovský potenciál, aby se jednou prosadila na ženském okruhu WTA,“ dodal Javůrek.

„Dále bych rád poděkoval tenisovému klubu TJ Slovan Moravská Třebová za výborné podmínky, zázemí, velkou materiální i finanční podporu. Všem slibuji, že budeme pokračovat v tenise se zdravým rozumem.“

Ve čtyřhře postoupila do druhého kola, kde se svojí parťačkou Natálií Brožovou nestačily na pár Hranáčová/Tomajková 2:6, 1:6.

Nela Šílová s trenérem Adamem JavůrkemZdroj: archiv hráčkyA jak hodnotí své vystoupení na pardubické juniorce samotná Nela Šílová? „Je to pro mě dosud největší úspěch v kariéře. V zápasech jsem hrála přesně to, na co jsem doposud trénovala,“ pochvalovala si hráčka, která ráda hraje také stolní tenis a ve volném čase maluje.

Velmi kladně rovněž mluví o spolupráci s trenérem Javůrkem, pod nímž se připravuje téměř čtyři roky. „Za tu dobu jsme udělali velký kus práce. Lepšího trenéra bych si ani nemohla přát. Pomohl mi jak při technické a kondiční stránce tenisu, tak i po psychické,“ prozradila s tím, že podpory se jí dostává také ve škole, která vychází jejímu hraní vstříc. V budoucnu by se chtěla zaměřit i na evropské turnaje a zlepšit své umístění v celostátním žebříčku.