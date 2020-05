V pondělí 1. června připravila Česká televize od 17 hodin přímý přenos kladenského mítinku s hvězdami české atletiky na startu, do kterého zařadí také dvě disciplíny předtočené na mítinku v Kolíně. Bude to závod nejlepších českých sprinterek v běhu na 100 metrů překážek a běh nejlepších českých mílařů na trati 1000 metrů, který bude zároveň 30. ročníkem Memoriálu Mirka Tučka.

Kolínští pořadatelé totiž využili projektu SPOLU NA STARTU a přesunuli na tento termín 66. ročník Polabských závodů, který měl proběhnout tradičně 1. května. A tak vedle dvou "televizních" disciplín proběhne také 75. ročník Memoriálu Rudy Plešingera v běhu na 400 metrů, 49. ročník Memoriálu Josefa Holečka v běhu na 3000 metrů a 4. ročník Memoriálu Václava Širce ml. v hodu oštěpem. V rámcových závodech poběží muži i ženy 100 metrů a ženy 400 metrů, muži budou skákat do dálky a ženy do výšky, ženy budou mít na pořadu také hod oštěpem. Šanci představit se budou mít i žáci a žákyně, a to v běhu na 60 metrů.

O 16 dnů později si dá dostaveníčko na kolínském stadiónu celá plejáda českých reprezentantů, předběžně v 18 disciplínách. Tříhodinový mítink Kolín 2020 je poslední ze 6 závodních příležitostí, které připravil Český atletický svaz na úvod sezony reprezentační špičce, která přišla v letošní sezóně téměř o všechny významné zahraniční soutěže, a tak se představí mnohem více než jindy na domácích stadiónech.

Podle předběžných údajů by ženy měly mít na programu běhy na 100, 200, 300, 400 a 3000 metrů a běh na 100 metrů překážek, skok o tyči, trojskok, hod oštěpem a kladivem, muži pak budou soutěžit na 100, 200 a 5000 metrů, na 110 metrů překážek, ve skoku dalekém a vysokém, ve vrhu koulí a hodu kladivem. Šanci změřit síly s absolutní českou špičkou dostanou také nejlepší kolínští závodníci. Jen škoda, že jak to v tuto chvíli vypadá, bude muset tato v Kolíně velmi vzácná podívaná proběhnout bez účasti diváků.