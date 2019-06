„Hlavní závod nejvyšší obtížnosti je určen pouze ženám a dívkám. Odtud název Amazonka. Jedná se o jediné závody tohoto druhu v České republiky. Hlavní cenou, která láká do hlavní soutěže na kolínské kolbiště i ty nejlepší jezdkyně ze vzdálenějších koutů, je kompletní kontaktní sedlo Equipe od Sedlářství Libich,“ prozradil pořadatel závodů a uznávaný stavitel náročných parkurových tratí Václav Drbal.

V úvodních sobotních skokových soutěžích budou překážky postaveny ve výšce 90 centimetrů. Speciální kategorie je přichystána pro děti a juniory a pro mladé koně startující teprve prvním nebo druhým rokem. Následovat budou skokové soutěže stupně Z a ZL s překážkami ve výšce 100 centimetrů a 110 centimetrů. Sobotní závody uzavře tradiční skoková soutěž obtížnosti L s překážkami ve výšce 115 centimetrů nazvaná Cena města Kolín.

V neděli zahájí závody otevřené soutěže kategorií ZM (90 centimetrů) a Z (100 centimetrů). Na neděli je pak kromě ostatních kategorií naplánována speciální soutěž stupně Z (100 centimetrů) pod názvem Amazonečka 2019, přístupná pouze pro dívky do 16 let, a to na koních, kteří v posledních dvou letech nestartovali v soutěži S a vyšší. Následují soutěže L (110 centimetrů) a L* (115 centimetrů).

Vyvrcholením celé dvoudenní akce bude nedělní hlavní závod Amazonka 2019 obtížnosti S* s překážkami ve výšce 125 centimetrů určený ženám, juniorkám, dívkám a mladým jezdkyním na koních bez omezení.

Začátek soutěží po oba dva dny je v 9 hodin. Vstupné pro všechny zdarma. Občerstvení na místě je zajištěno. Uzávěrka přihlášek pro startující jezdce, jezdkyně a koně je ve středu 3. července.

Skokové závody Cena města Kolín a Amazonka 2019 pořádá kolínská Stáj Václav Kolín. Závodů se zúčastní i nejlepší domácí jezdkyně.

Miroslav Slaný