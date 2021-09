Z kolínských družstev nastupovali s většími ambicemi do závodu muži, i když i oni postrádali klíčové závodníky Marka Řeháka, Lukáše Soukala, Lukáše Svobodu, Martina Pechu či Ivana Zavřela. První body na kolínské konto přinesla hned úvodní disciplína 5000 metrů chůze, v níž Jakub Zajíc došel jako šestý v čase 32:20,57 min. Velmi úspěšní byli kolínští závodníci jako tradičně v hodu kladivem. Martin Buryan vybojoval druhou příčku za juniorským mistrem světa Doležálkem výkonem 59,67 m, Karel Hanuš byl šestý za 52,69 m a teprve dorostenec Jan Trnka desátý výkonem 57,64 m.

V dálce Kolín nebodoval a v rozbězích na 100 metrů sice Jiří Šámal proťal cílovou čáru na třetí pozici, zajišťující finále A (11,23), ale zranil se tak, že do něj už nastoupit nemohl. Antonín Wijas pak postoupil do finále B (11,21). Osmistovka žádné body nepřinesla a z následujícího běhu na 110 metrů překážek vytěžil Kolín body čtyři, když Jan Groček skončil osmý (15,56) a Petr Jindřich desátý (15,92). Ve dvojici bodovali i výškaři. Dorostenec Matyáš Čudlý vyskákal dělené páté místo (193), Pavel Krejča zdolal 188 cm a skončil desátý. Ve finále B na 100 metrů Antonín Wijas získal tři body v čase 11,07 s, ale k navršení kolínské smůly se i on zranil a k dalším disciplínám již nastoupit nemohl.

Po dalším nulovém zisku v běhu na 400 metrů přišel ale hod oštěpem, který se stal druhou nejúspěšnější kolínskou disciplínou vůbec. Jakub Dudáš vybojoval čtvrtou pozici (56,67) a hned za ním se seřadili Pavel Krejča (56,60) a Filip Moc (55,06), a kolínské konto tak poskočilo o 18 bodů. V této fázi závodu se pořadí ve středu osmičlenného pole, kam se Kolínští zařadili, každou disciplínou přelévalo.

V druhé polovině utkání nejprve vybojoval ve skoku o tyči tři body v osobním rekordu 383 cm další z kolínských dorostenců v mužském týmu Antonín Tvrzník. O největší úspěch kolínských barev se pak postarali vytrvalci v běhu na 5000 metrů. Roman Pazdera a Milan Janoušek svým tempem postupně odpojili všechny soupeře a v tomto pořadí proběhli cílem v časech 14:58,33 a 15:06,39 min.

Ke konci utkání ale začalo kolínské družstvo proti svým soupeřům ztrácet. Ve vrhu koulí získal jeden bod Pavel Krejča (14,02) a v běhu na 400 metrů překážek zaznamenal stejný zisk Petr Jindřich (57,58). Naprázdno vyšli Kolíňáci ve stýplu, na dvoustovce i v disku a v běhu na 1500 metrů přibylo pět bodů díky sedmému Milanu Janouškovi (4:04,14) a desátému Romanu Pazderovi (4:07,72). Dobře si vedli trojskokani Michal Sebera a dorostenec Jakub Douděra, kteří obsadili třetí a osmou příčku (14,15 a 13,55).

Bohužel kvůli řadě zranění ani štafety neběžely v takovém složení, aby mohly pomýšlet na vysoké body. Na 4x100 metrů doběhla čtveřice Douděra, Trnka, Sebera, Groček osmá za 46,19 s a kvarteto Groček, Dudáš, Krejča, Jindřich obsadilo na 4x400 metrů devátou příčku (3:36,31).

Nakonec z toho bylo pro tým Sokola Kolín-atletika šesté místo, stal se tedy dvanáctým nejlepším mužským družstvem v ČR. Extraligovou příslušnost obhájily týmy SSK Vítkovice a Hvězdy Pardubice.

Výsledek baráže: 1. SSK Vítkovice 261, 2. SKP Hvězda Pardubice 224, 3. AK Olomouc 137, 4. Sokol Hradec Králové 134, 5. Spartak Praha 4 126, 6. Sokol Kolín-atletika 98,5, 7. Spartak Třebíč 84,5, 8. Sokol Opava 41.

Kolínské ženy postrádaly kvůli zraněním, nemocem, očkování a adaptačním kurzům ještě více členek týmu než muži. Při absenci Přibylové, Hroudové, Klepkové, Vrbové, Hynkové, Fridrichové a všech žákyň nastoupily pouze ve třinácti a navíc ani jim se přímo v závodě zranění nevyhnula. Nástup do utkání ale měla kolínská děvčata výborný. V hodu oštěpem totiž výrazně bodovala jak druhá Hana Habalová, která poslala náčiní až na 43,07 m, tak i pátá Anna Radikovská, která hodila 36,90 m.

Na další body si ale Kolín musel počkat až do běhu na 100 metrů překážek, ve kterém obsadila Natálie Olivová osmou příčku za 15,03 s. Do finále B v běhu na 100 metrů se probojovala Jana Šafránková a v něm získala dva body v čase 12,50 s, ale ani ona již kvůli zranění nemohla v dalších disciplínách pokračovat. Příjemným překvapením byl devítibodový zisk Elišky Kopecké v hodu kladivem, kde obsadila druhé místo hodem dlouhým 42,57 m. V dálce si dobře vedla Natálie Olivová, která skončila šestá skokem 545 cm a jeden bodík přibyl zásluhou Anity Hruškové (513). V polovině utkání bylo jasné, že na vyšší než šestou příčku kolínské ženy nedosáhnou a budou o ni bojovat s týmem Pacova.

Další body na kolínské konto v běhu na 400 metrů přidala Lenka Novotná. Byly čtyři a její čas měl hodnotu 58,69 s. V dlouhých bězích kolínská jména nefigurovala a do první desítky se neprosadila ani v hodu diskem, a tak musely Kolínačky na další bodový přínos čekat až do dalšího startu Lenky Novotné, tentokrát na 400 metrů překážek. Ty proběhla v čase 62,97 s a to znamenalo čtvrté místo a sedm bodů. Ve výškařském sektoru překonala Anita Hrušková 168 cm, ale na další výšce se zranila, a to bohužel nevěstí nic dobrého před startem juniorského týmu příští sobotu na mistrovství Čech, kde mají Kolíňačky medailové ambice. Pro Anitu znamenal tento výkon šestou příčku. Jeden bod vybojovala v trojskoku Helena Rothanzlová za výkon 10,67 m.

Poslední individuální body přidala na kolínské konto nejúspěšnější závodnice týmu Natálie Olivová. Ta posledním pokusem poslala kouli v novém osobním rekordu na 12,32 m a to byla třetí příčka. O posledních šest bodů se pak zasloužily štafety, když jak čtveřice Olivová, Novotná, Rothanzlová, Pesslová na 4x100 metrů (51,34), tak sestava Novotná, Koděrová, Štěrbová, Štullerová na 4x400 metrů (4:18,32) získaly po třech bodech.

V konečném účtování zisk družstva kolínských žen stačil na tým Pacova, a tak ženy stejně jako muži obsadily v baráži šesté místo a staly se dvanáctým nejlepším týmem v České republice. Do extraligy postoupil tým Olomouce a vracejí se do ní i ženy pražského Olympu.

Výsledek baráže: 1. AK Olomouc 242,5, 2. PSK Olymp Praha 218,5, 3. ASK Slavia Praha 190, 4. Sokol Opava 126, 5. Atletika Stará Boleslav 121,5, Sokol Kolín-atletika 66, 7. Slavoj Pacov 55,5.