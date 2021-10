Družstvo dívek nastupovalo poté, co vyhrálo svou skupinu mistrovství Čech, s nemalými ambicemi i do finálového závodu. Papírové propočty vycházející z nejlepších letošních výkonů přihlášených závodnic ale ukazovaly, že půjde nejspíše až do závěrečných štafet o obrovsky vyrovnaný souboj, v němž bude rozhodovat momentální forma každé ze závodnic a každý získaný bod navíc. A dění na stadiónu tento předpoklad plně potvrdilo.

Kolínský tým nevstoupil do utkání úplně šťastně. V závodě na 3000 metrů chůze se děvčatům nepovedlo bodovat a ztrátu proti propočtům přinesl i hod oštěpem. Dopad prvního dlouhého pokusu Emy Hrabákové totiž rozhodčí neuznali za zdařený, a když se jí další dva pokusy nevydařily, zůstala bez bodového zisku. Kolínské konto tak v této disciplíně zachraňovala osmá Natálie Zvoníková (31,70) třemi body.

Naštěstí další disciplíny už začaly přinášet očekávané bodové zisky. Nejprve se v rozbězích na 60 metrů probojovaly do šestičlenného finále A jak vyrovnaným osobním rekordem Adéla Sahulková (7,99), tak také Sofie Bébrová (8,17), a to již předznamenalo kvalitní bodový zisk z této disciplíny. V běhu na 800 metrů se dařilo Anetě Benešové (2.26,02), která obsadila pátou příčku a získala pro tým šest bodů. Pak přišla velká chvíle Amálie Schederové. Ta v závodě na 100 metrů překážek předvedla skvělý výkon, výrazně posunula své osobní maximum i kolínský historický rekord na 14,31 s a nečekaně, zato zcela přesvědčivě tuto disciplínu vyhrála. Navíc další čtyři body rovněž v osobním rekordu 15,46 s přidala také Klára Pokorná.

Vysoký bodový přínos znamenal také skok daleký. V něm Sofie Bébrová dolétla na 511 cm a skončila pátá, hned za ní se pak umístila skokem jen o dva centimetry kratším Amálie Schederová. V soutěži kladivářek si zklamání z hodu oštěpem vynahradila Ema Hrabáková. Výrazně si vylepšila osobní rekord na 35,96 m, a to znamenalo druhé místo a neočekávaný zisk devíti bodů na kolínské konto. První polovinu utkání pak uzavřely výborným výkonem sprinterky na 60 metrů. Adéla Sahulková protnula cílovou čáru jako třetí za 8,01 s a zisk z této disciplíny doplnila na 13 bodů šestá Sofie Bébrová (8,13). V tu chvíli bylo jasné, že souboj deseti nejlepších českých týmů je nesmírně vyrovnaný. Přispělo k tomu i to, že favorizovaný celek Frýdku-Místku proti propočtům disciplínu po disciplíně ztrácel, zatímco především pražské celky Dukla a Slavia získávaly plusové body. Kolínské dívky se držely "na svém", a to znamenalo, že jsou stále v boji o medaile.

A kolínský tým i nadále pokračoval ve výborném výkonu. V běhu na 300 metrů zazářila Adéla Sahulková. Prolétla trať ve skvělém osobním rekordu 40,82 s a s výrazným náskokem vyhrála. Tento čas by před 14 dny na mistrovství jednotlivců dokonce znamenal bronzovou medaili! Stejně skvěle dopadl skok vysoký. V něm Kristýna Juřicová prožila hodně dramatickou soutěž. Poprvé opravovala už na 148 cm a napotřetí se zachraňovala na 152 cm. Pak ale napoprvé překonala 155 cm a ocitla se mezi nejlepší čtyřkou. Přes výšku 157 cm se znovu dostala až napotřetí, ale vzápětí hned prvním skokem vyrovnala své osobní maximum 159 cm, a to znamenalo další kolínské vítězství.

Běh na 1500 metrů překážek sice žádný zisk Kolíňačkám nepřinesl, ale hned poté znovu excelovala Amálie Schederová, tentokrát v běhu na 200 metrů překážek. Znovu překonala svůj osobní i kolínský historický rekord časem 29,40 s a v rychlém sledu vybojovala třetí kolínské vítězství v řadě. Důležité dva body pak přidala i Klára Pokorná (31,08). Další nečekaně dobrý výsledek přinesl hod diskem. V něm totiž Natálie Zvoníková posunula velmi výrazně svůj nejlepší výkon na 31,44 m, a to znamenalo osm bodů za třetí příčku. Dobře dopadl i běh na 150 metrů. Ve svých už třetích startech potřetí bodovaly jak pátá Adéla Sahulková (18,98), tak desátá Sofie Bébrová (19,64). V tu chvíli byl kolínský tým na čele soutěže, ale zasvěceným bylo jasné, že v závěru utkání přijdou kolínské slabé disciplíny. A zázrak se nestal.

Zatímco v běhu na 1500 metrů získala důležité plusové body teprve mladší žákyně Simona Grumlová, která doběhla sedmá za čas 5:28,46 min., ve vrhu koulí se kolínským dívkám bodovat nepodařilo. Přesto po všech individuálních disciplínách a před závěrečnými štafetami na 4x60 a 4x300 metrů byl Sokol Kolín-atletika na čele, ale s náskokem pouhých 9 bodů před Pardubicemi, 11,5 bodu před Šumperkem a v těsném sledu byly pak seřazeny další týmy.

Ve štafetě na 4x60 metrů už nemohly nastoupit nejlepší kolínské sprinterky Adéla Sahulková, Sofie Bébrová a Amálie Schederová, které už za sebou měly tři individuální starty. Přesto si čtveřice Kristýna Juřicová, Valentýna Olivová, Šárka Mokrá a Aneta Benešová vedla výborně a v čase 31,91 s vybojovala sedm bodů za čtvrtou příčku. Udržela tak i po této disciplíně Kolín na prvním místě, ale náskok na Pardubice se snížil na 4 body, Šumperk se přiblížil na 7,5 bodu a ziskem 13 bodů ze štafety se na 8 bodů přiblížila i pražská Slavia.

A tak o medailích rozhodovaly štafety na 4x300 metrů. Tady se ale v kolínském družstvu negativně projevily hned tři faktory. Jednak úzký kádr dívek schopných na vrcholném utkání bodovat (v individuálních disciplínách se to podařilo jen devíti), nutné nasazení nejlepších závodnic do tří individuálních disciplín, takže ve štafetách již startovat nemohly), a především již několik let trvající problém kolínské atletiky, v níž chybí kvalitní běžkyně. Kolínské štafety bojovaly, seč mohly, ale na body dosáhlo jen kvarteto Natálie Kondrátová, Šárka Morká, Aneta Benešová a Klára Pokorná, kterému ale čas 3:00,01 min. stačil jen na tři body za osmě místo. Tradičně skvělými štafetami se tak přes kolínský tým v poslední disciplíně dostaly slávistky, ale dalším týmům se to již těsně nepodařilo. Trocha zklamání z toho, že o mistrovský titul přišly až v poslední disciplíně, ale z kolínských děvčat rychle spadla poté, co byly dekorovány stříbrnými medailemi. Vždyť druhá příčka v České republice je druhým nejlepším výsledkem družstva starších žákyň v celé historii oddílu!

Výsledek finále mistrovství České republiky: 1. ASK Slavia Praha 126, 2. Sokol Kolín-atletika 121, 3. ŠAK Pardubice, Benešovka 119,5, 4. TJ Šumperk 115,5, 5. Dukla Praha 109,5, 6. JAC Brno 107, 7. Slezan Frýdek-Místek 91, 8. AC Turnov 86, 9. TJ Sokol Opava 80,5, 10. Atletika Jižní Město 52.

Na rozdíl od děvčat družstvo žáků s velkými ambicemi nenastupovalo. Bylo to proto, že týmu chyběly největší opory. Vrhač Vojtěch Otta pro zranění, Vojtěch Slavík a Jan Švach proto, že o týden dříve pomohli družstvu dorostenců k zisku stříbrných medailí a závodník může ve finále mistrovství ČR nastoupit pouze za jedno družstvo mládeže, a chyběl i pátý kladivář MČR jednotlivců Ondřej Veselý. Přesto oslabený tým, který by v plném složení zcela jistě prohnal celky z popředí tabulky, bojoval až do závěrečných štafet.

Nejvýraznější postavou byl sprinter Adam Pernica. Ten se probojoval do finále A v běhu na 60 metrů, kde časem 7,60 s obsadil šestou příčku, a v běhu na 150 metrů se mu dařilo ještě lépe, když za 17,63 s doběhl na výborném druhém místě. Na dvojnásobné trati pak obsadil třetí příčku za 37,43 s a stejně jako na stopadesátce si posunul osobní rekord. V běhu na 800 metrů bodoval čtyřmi body sedmý Ondřej Kašička, který si rovněž zaběhl osobní maximum na 2:17,28 min. Body do kolínského součtu přibyly i po dalších bězích.

Na 1500 metrů bodoval pátou příčkou také v osobním rekordu Aleš Melichar, který finišoval za 4:45,72 min. Čtyři body ze závodu na 3000 metrů přidal Miroslav Malina (11:20,67). Šest bodů získali z běhu na 200 metrů překážek osmý Jaroslav Hnida (28,35) a ve svých nejlepších výkonech devátý Kryštof Vejrosta (28,60) a desátý Kryštof Šantrůček (29,07). Dalších pět bodů vybojoval v běhu na 1500 metrů překážek Ondřej Král, který trať absolvoval za 5:39,57 min. Z technických disciplín ale získali kolínští žáci pouhé tři body, které v osobním rekordu 36,67 m vyházel teprve mladší žák Josef Pazdera.

O celkovém umístění se ale rozhodovalo až v závěrečných štafetách. V těch získaly kolínské čtveřice šest bodů. Pět jich připsali na kolínské konto Jaroslav Hnida, Kryštof Vejrosta, Radek Novák a Kryštof Šantrůček na 4x60 metrů (29,93) a jeden kvarteto Aleš Melichar, Ondřej Král, Ondřej Kašička a Radek Novák na 4x300 metrů (2:53,54). Právě díky štafetám se ale kolínský celek posunul na konečnou osmou příčku

Výsledek finále mistrovství České republiky: 1. TJ Sokol Opava 228,5, 2. A. C. TEPO Kladno 137, 3. ŠAK Pardubice, Benešovka 131,5, 4. ASK Slavia Praha 123, 5. Univerzitní sportovní klub Praha 117,5, 6. Spartak Praha 4 96,5, 7. Atletický klub Olomouc 75, 8. Sokol Kolín-atletika 56, 9. Atletický klub Hodonín 51, 10. Atletika Poruba 45.