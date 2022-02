FOTO: Polabské derby postrádalo drama. Nymburk předvedl v Kolíně ofenzivní smršť

V Novém roce ještě ve Středočeské basketbalové lize nepoznaly hořkost porážky. Po patnácti odehraných utkáních mají bilanci 11 výher a 4 proher a jistě si drží druhé místo v tabulce za zatím suverénním Kladnem. Jejich cílem je v tuto chvíli účast ve Final 4 soutěže.

Tým je složený převážně z odchovankyň kolínského basketu, které prošly v BC Kolín mládežnickými kategoriemi a posílen je o několik hráček ze Sadské. A toto spojení funguje.

Ženské kolínské basketbalové zmrtvýchvstání by nemuselo být jen výkřikem do tmy. Vždyť v mládežnických kategoriích BC Kolín působí hned tři týmy mladých Medvědic (U17, U14, U11), které mohou být do budoucna velice slušným příslibem.

A právě již zmíněné Kladno bylo posledními soupeřkami kolínských žen. Ve dvou předcházejících vzájemných zápasech byly vždy jasně úspěšnější kladenské basketbalistky, ale kolínské hráčky toužily potvrdit své herní i výsledkové zlepšení.

Hned od počátku se na palubovce GEOSAN arény rozpoutala pravá basketbalová bitva. Domácí hráčky braly kladenský koš ztečí ze všech pozic ve vymezeném území, hostující hráčky se spolehly na trojkovou střelbu a tato taktika jim dlouho vycházela.

Když v závěru první čtvrtiny přidaly ještě dva rychlé protiútoky, po deseti minutách vedly 16:13. Ale ne na dlouho. Kolínské hráčky se poučily z chyb úvodního dějství. Eliminovaly kladenské střelkyně, vyztužily obranu a samy se začaly ještě více prosazovat pod jejich košem. Výsledkem byl povedený obrat ve skóre.

Kolínské hráčky trpělivě navyšovaly svůj náskok a enormním nasazením v obraně vymazaly kladenské střelkyně (29:19). Ale bylo potřeba v tomto výkonu pokračovat a domácí to dokázaly.

I když Kladno nadále hrozilo z dálky a dokázalo být úspěšné i přes těsnou kolínskou obranu (v zápase celkem 9 úspěšných trojek – pozn. red.), bojovnost a agresivita kolínských hráček slavila úspěch. Neustále si udržovaly desetibodový náskok a na konci utkání dokázaly i ony, že umí úspěšně vypálit za tři body.

Ve chvílích, kdy bylo pod hostujícím košem velmi těsno, použily několikrát tuto dalekonosnou zbraň a pro někoho možná překvapivé, ale naprosto zasloužené vítězství 55:43 zůstalo v Kolíně.

„Očekávaly jsme složité utkání, protože Kladno si celou dobu drží první příčku, a šly jsme do toho hned od začátku s velkou vervou. Týmová chemie ze šatny se přenesla i na hřiště a proto se to povedlo,“ řekla kapitánka Aneta Hoznauerová.

„Skvělý předvedený výkon před slušně zaplněnou GEOSAN arénou. O konečném výsledku rozhodla větší disciplinovanost a vůle zvítězit. A také druhá čtvrtina, kdy holky Kladno ubránily na třech bodech,“ pochvaloval si trenér Filip Rytina.

Sestava a body: Máchová 14, Štěpánková 11, Fekarová 10, Krausová 8, Mocová 8, Černá 2, Holubová 2, Bezoušková, Čermáková, Hoznauerová, Skalická, Soukalová.

(Michal Vlček)

