V základní části se vždy z vítězství radoval domácí tým, a v tomto duchu se pokračuje i v nadstavbě.

Kolín od začátku za soupeřem ztrácel, prohrával po první, druhé i třetí čtvrtině. Vždy ale těsně. V poslední periodě praktikoval zónovou obranu, která na Pardubice platila.

„Nezačali jsme úplně dobře, první poločas se nám nedařilo. V druhém poločase jsme malinko upravili obranu – začali jsme hrát zónu, čímž jsme Pardubice zaskočili,“ uvedl křídelní útočník Kolína Filip Novotný

„Ve hře byly určitě velké chyby, které musíme dopilovat. Jsme ale rádi, že se nám podařilo vyhrát,“ dodal.

„Prohra po vyrovnaném průběhu nás mrzí. Byli jsme i celkem dlouho ve vedení, ale myslím si, že nás zranila hra do zóny, kterou Kolín hrál víceméně skoro celou čtvrtou čtvrtinu. My, než jsme na to našli recept, tak jsme se dostali do ztráty, kterou si Kolín v koncovce pohlídal,“ konstatoval podkošový hráč Pardubic Kamil Švrdlík.

„Nakonec jsme to dotáhli ještě jednou šťastnými trojkami, ale to už je samozřejmě o nějakém štěstí. Kolín to došestkoval do konce. Mrzí nás to, ale byly tam pozitivní věci, ze kterých můžeme čerpat do dalšího působení ve skupině A1. Doufám, že se z toho poučíme,“ dodal Švrdlík.

Body: Číž 27, Novotný 17, Machač 15, Jelínek 11, Skinner 11, Petráš 9, Wallace 3, Křivánek 2 – Potoček 17, Švrdlík 17, Škranc 16, Svoboda 13, Burnett 10, Dunans 8, Heřman 5, Mereš 3. Rozhodčí: Matějek, Jeřáb, Kubiš. Střelba 2 body: 34/17:35/20. Trojky: 30/11:33/12. TH: 32/28:16/13. Doskoky: 35:37. Chyby: 9:13. Průběh: 17:21, 46:50, 68:70. Hráč utkání: Adam Číž (Kolín).