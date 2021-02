Nejvyšší basketbalová soutěž má před sebou poslední kolo v základní části. To hráči Kolína zakončí v sobotu na domácí palubovce proti Děčínu. S tímto týmem se Medvědi utkají v této sezóně již počtvrté, z předešlých třech zápasů vždy odcházeli jako vítězové.

Z pohárového utkání BC Kolín - Děčín (92:76). | Foto: Adam Hruška

„Se základní částí se chceme rozloučit výhrou a vstoupit tak s co nejlepší bilancí do skupiny A1. Pokud se nám povede eliminovat hru rozehrávače Ondřeje Šišky, bude to první a zároveň nejdůležitější krok k vítězství,“ řekl kolínský asistent Filip Rytina.