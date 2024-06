Kolínským týmům, ačkoli především ženy nastupovaly silně oslabené, se kolo vydařilo a před posledním dějstvím si s téměř stoprocentní jistotou zajistily postup do podzimního finále mistrovství ČR mezi nejlepší česká družstva.

Muži sice byli oslabeni především ve sprinterských disciplínách, kde se museli obejít bez Jiřího Synka, Lukáše Soukala, Antonína Pařízka a Šimona Kratochvíla, ale především ve skocích a vrzích prokázali svou sílu. Do utkání vstupovali zásluhou Jakuba Zajíce se 6 body z chůze 10 kilometrů (64:13). První disciplína časového programu, běh na 800 metrů, sice proběhla bez kolínské účasti, ale hod kladivem byl tradičně silnou zbraní. Třetí místo obsadil Martin Buryan (62,08), šestý byl Jan Balát (51,50), osmý Pavel Peňáz (46,20), devátý Vojtech Otta (42,83) a ještě jedenáctý Ondřej Veselý (37,94). Dařilo se tentokrát i dálkařům. Jan Tűrk vybojoval třetí příčku (669), Vojtěch Sellner šestou (653) a Antonín Tvrzník desátou (643). Výrazný bodový zisk přinesl i závod na 110 metrů překážek, v němž se znovu blýskl druhý Jan Tűrk (14,92), pátý doběhl Jan Groček (16,08) a devátý Jiří Adamec (17,27). Ve finále běhu na 100 metrů zabodoval sedmi body František Hanč (11,26). Tři body vybojoval v běhu na 400 metrů teprve šestnáctiletý Lukáš Erban (50,91). V běhu na 3000 metrů žádný bodík nepřibyl, ale v hodu oštěpem výborně hodil druhý Pavel Krejča (59,26) a výrazně ho podpořil ze šestého místa také Jakub Dudáš (56,00). Tradičně vysoký bodový zisk přinesl Kolíňákům skok vysoký. Ten vyhrál Jiří Adamec (195) a bodovali také šestý Antonín Tvrzník (181) a osmý Vojtěch Slavík (176). Desátou disciplínou v pořadí byl závod na 400 metrů překážek, který přinesl Sokolu Kolín-atletika pět bodů díky osmé příčce debutanta Lukáše Černého (61,84). A tak v polovině utkání byl letos poprvé kolínský tým už v čele průběžného pořadí.

Na 200 metrů sice Kolíňáci nebodovali, ale závod ve vrhu koulí přinesl obrovský zisk 40 bodů. Druhou příčku vybojoval nestárnoucí Pavel Peňáz (14,57), hned za ním skončili Pavel Krejča (14,39) a Jan Groček (13,73), šestý byl Jakub Dudáš (12,71) a desátý Martin Buryan (11,88). Přes 30 bodů vybojovali také výborní trojskokani. Soutěž vyhrál Vojtěch Sellner (14,35), třetí místo vybojoval Michal Sebera (13,57), osmý skončil Jiří Adamec (12,99) a desátý v osobním rekordu ve své prvoligové premiéře Vojtěch Kofroň (12,81). V následujícím běhu na 1500 metrů dobře bodovali sedmý Jan Žilina (4:03,31) a ve svém osobním maximu devátý Vít Koza (4:08,27). Skvěle si vedl ve skoku o tyči Antonín Tvrzník, který si dokonce dvakrát vylepšil osobní rekord až na 475 cm a soutěž vyhrál. Šesté místo vyskákal Jan Tűrk, který překonal 448 cm a hned za ním se umístil Vojtěch Slavík (428). Životní hod předvedl v hodu diskem Martin Buryan, kterého výkon 44,10 m vynesl až na druhou příčku. Čtvrtý skončil Pavel Krejča (41,66), šestý Jan Groček (40,32) osmý Vojtěch Otta (39,71) a jedenáctý Pavel Peňáz (35,72). Závěrečné štafety už jen stvrdily výborný výsledek třetího kola. Na 4x100 metrů doběhla sestava Hanč, Holeček, Šmejkal, Novák na sedmém místě (44,26) a kvarteto Sebera, Erban, Tűrk, Adamec desáté (46,37). Poslední čtyři body připsala štafeta na 4x400 metrů Žilina, Tvrzník, Černý a Kofroň (3:37,84). Kolínské družstvo třetí kolo jasně opanovalo a náskok tří hlavních bodů už mu s téměř stoprocentní jistotu zajišťuje před závěrečným srpnovým dějstvím v Jablonci nad Nisou postup do boje s extraligovými týmy ve finále mistrovství České republiky.

Výsledek 3. kola: 1. Sokol Kolín-atletika 288,5, 2. LIAZ Jablonec nad Nisou 233,5, 3. AC Mladá Boleslav 212, 4. Atletika Stará Boleslav 205,5, 5. Athletic Club Ústí nad Labem 189, 6. AC Slovan Liberec 186, 7. SK Nové Město nad Metují 169,5.

Sprinterky Justina Špringrová, Adéla Sahulková, Eliška Elfmarková, Dominika Nováková a Adéla Dušková, překážkářka Amálie Schederová, běžkyně Lucie Jonáková, Veronika Svobodová a Klára Tulachová, skokanka Sofie Bébrová a vrhačky Eliška Kopecká a Natálie Zvoníková, to všechno byla jména ze základní sestavy, bez nichž se vedoucí týmu žen Klára Tučková musela ve třetím dějství obejít, a tak toto kolo mělo být pro kolínský tým kritické.

Do utkání však družstvo vstoupilo velmi nadějně, když v běhu na 800 metrů systémem start – cíl vyhrála Marie Chovancová (2:13,11) a rychlého tempa dokázala využít k výbornému osobnímu rekordu 2:20,87 min. žákyně Kateřina Bílková, která doběhla jako šestá. Podobný bodový zisk znamenal i hod oštěpem. V něm byla pátá Žaneta Vrbová (39,32), nečekaných šest bodů zaznamenala při svém návratu do týmu po vleklém zranění Anna Radikovská (32,03) a dalších pět bodů přidala Ema Hrabáková (31,66). Další osobní rekord 285 cm předvedla v tyčkařském sektoru Anna Belzová, která bojuje o nominaci na podzimní individuální šampionát, a skončila na výborné páté příčce. Druhé místo vybojovala v dramatickém závodě na 100 metrů překážek nejplatnější závodnice týmu Adéla Nela Šínová (14,81) a vzápětí ve finále běhu na 100 metrů předvedla skvělé představení trojice Jana Šafránková, Mia Plačková a Aneta Bedrnová. Jana Šafránková, která obětavě nastoupila po zdravotních obtížích, vybojovala na cílových čarách o tisíciny sekundy vítězství za 12,02 s, Mia Plačková znovu vylepšila kolínský historický rekord žákyň na výborných 12,13 s a doběhla čtvrtá, a hned za ní proťala cílovou čáru Aneta Bedrnová (12,39). Další kolínské vítězství přidala v závodě na 400 metrů Eliška Kramešová (56,25). V nejdelším závodě dne na 3000 metrů doběhla v nepříjemném teplu Alice Kredell na pátém místě (10:46,80) a dva body získala Michaela Györgyová (11:27,22). Hod kladivem přinesl tentokrát zásluhou Elišky Drábkové čtyři body (40,24). Ve skoku dalekém se dařilo další ze žákyň Yvoně Szitásové, která dolétla na 529 cm, a to znamenalo šestou příčku. Dva body přidala ještě Helena Rothanzlová (499). Už čtvrté kolínské vítězství zaznamenala v běhu na 400 metrů překážek suverénním způsobem Lenka Novotná a její čas 59.13 s patřil k nejlepším výkonům dne. V polovině utkání se na čele odehrával vyrovnaný souboj kolínského družstva s královéhradeckými dívkami a největší soupeř kolínského týmu v boji o postup LIAZ Jablonec mírně ztrácel.

Kolíňačky i nadále pokračovaly ve vydařeném představení. V běhu na 200 metrů získala 10 bodů za třetí příčku Jana Šafránková (25,58) a na osmém místě skončila vítězka čtvrtky Eliška Kramešová (25,86). V hodu diskem potvrdila výrazně zvýšení výkonnosti Ema Hrabáková, která hodem dlouhým 34,30 m získala 5 bodů. V té době kolínský tým mírně ztrácel na hradecké ženy, ale v závěru utkání přišly další silné disciplíny. Skok vysoký suverénně vyhrála svým letošním nejlepším výkonem pod otevřeným nebem 176 cm Anita Hrušková, výborné třetí místo přidala Tereza Tomaňová (162) a osmou příčku vyskákala Helena Rothanzlová (156). Výborně si vedlo kolínské duo i v závodě na 1500 metrů. Druhá doběhla v novém osobním maximu 4:51,29 min. juniorka Darina Šnajdrová a jako čtvrtá finišovala rovněž v o vteřinu zlepšeném osobáku 4:55,81 min. dorostenka Veronika Beránková, které se tímto časem podařilo přeskočit v boji o nominaci na MČR dvě ze soupeřek, ale i tak bude netrpělivě čekat na nedělní uzávěrku přihlášek, zda se do nejlepší české šestnáctky vejde. Naprázdno Kolíňačky nevyšly ani ve vrhu koulí, kde Adéla Nela Šínová získala 6 bodů (10,70) a Anna Radíkovská bod jeden (9,88). Definitivně o osudu utkání rozhodly trojskokanky. Adéla Nela Šínová, přebíhající z trojskoku na kouli i na štafetu, dokázala vyhrát skokem dlouhým 11,97 m, třetí místo vyskákala vítězka výšky Anita Hrušková (11,45) a ve své třetí disciplině bodovala také sedmá Helena Rothanzlová. Už rozhodnuté utkání potvrdily výsledky štafet. Tu na 4x100 metrů jasně vyhrála sestava Bedrnová, Šafránková, Kramešová, Plačková za 47,,53 s, druhé kvarteto Šínová, Chovancová, Szitásová, Rothanzlová získalo dva body (50,94) . Poslední bodový příděl zaznamenala štafeta ve složení Kramešová, Bílková, Tomaňová a Kredell, která v čase 4:03,95 doběhla šestá. Kolínská děvčata tak v silně pozměněné sestavě jasným vítězstvím prokázala, jak široký mají kádr závodnic výrazně v 1. lize bodovat, na čele soutěže mají již naskok čtyř hlavních bodů a v podstatě rozhodla o postupu na vrchol letošní sezóny v soutěži týmů.

Výsledek 3. kola: 1. Sokol Kolín-atletika 263,5, 2. Sokol Hradec Králové 229, 3. LIAZ Jablonec nad Nisou 214, 4. Atletika Stará Boleslav 192,5, 5. VTŽ Chomutov 155, 6. AC Mladá Boleslav 145,5, 7. AK Most 142,5, 8. AC Slovan Liberec 101.