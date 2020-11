Cesta na olympijské hry tak vede přes umístění ve světovém rankingu, který se otevře 1. prosince. Na tu dobu se v teplejších končinách chystaly závody, kde by se dalo získat body. Jedním z míst byla italská Ostia.

„Bylo dojednáno, že se tam uskuteční i český mistrák. Jenže epidemiologická situace se zhoršila, a tak pořadatelé mítink odložili na leden. Tím by ale padla možnost startu na mistrovství republiky pro letošní rok,“ vypráví Hlaváč a vysvětlil, že právě účast na domácím vrcholu přináší vedle bodů za čas i bonifikaci za umístění.

Našla se ale jiná varianta. Pořadatelské role se ujali Slováci a společně se jejich chodci si to o titul rozdají i Češi a také Chorvati. Dějištěm bude na mikulášskou sobotu 5. prosince atletický stadion v Trnavě a vytrvalecký závod proběhne netradičně na tartanovém oválu.

„Není to úplně ideální. Čeká nás 125 koleček, ale přece jen je lepší pokusit se vylepšit čas a získat navíc nějaké ohodnocení, než kdyby se nešlo vůbec. Bodíky mohou pomoci do rankingu pro jaro,“ říká třiadvacetiletý reprezentant.

Chodeckých podniků, natož padesátikilometrových není v normální sezoně příliš. „A v tuto chvíli nevíme, jak bude situace s koronavirem vypadat příští rok. Do rankingu se ideálně počítají body ze dvou závodů. Já mám započítaný jediný a ne moc kvalitní výkon. Potřeboval bych ho nutně zlepšit. Kdyby se mi podařilo dvakrát solidně zajít padesátku, hodně by to pomohlo,“ pokračuje svěřenec trenéra Ivo Pitáka.

Vít Hlaváč se domnívá, že by se kromě Trnavy mohl na nejdelší atletické distanci olympijských her objevit ještě dvakrát. V březnu už ve zmíněných Dudincích a pak ještě v Poděbradech, kde se má v květnu konat Evropský pohár. Pak už se bude ranking uzavírat a nejlepších šedesát se podívá do Tokia.

Prosincový závod v Trnavě však může negativně poznamenat počasí. „Bude hrát obrovskou roli. Ve chvíli, kdyby třeba začalo sněžit, bylo by to asi marný. To jsou věci, které neovlivníme. Jediné, co můžeme udělat, je připravit se, co nejlíp to půjde, a zkusit to. Snad se to povede,“ doufá chodec, který se na Trnavu připravuje se zkušenějším reprezentačním parťákem Lukášem Gdulou při soustředění na šumavském Zadově.

Pokud to „mikulášské“ podmínky dovolí, myslí Hlaváč na čas pod čtyři hodiny. Jsme na to s Lukášem dva. S tempem by nám mohl pomoci slovenský závodník Michal Morvay a možná i někdo další. Pak by mohlo dojít i na překonání dráhového českého rekordu na 50 000 metrů, který časem 3:58:28,1 drží už pětatřicet let náš trenér Piták,“ usmívá se.