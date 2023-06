Letošní atletický gigant, tedy mistrovství České republiky v kategoriích dorostu a juniorů, hostila pražská Juliska. Kolínskou atletiku zastupovala v individuálních soutěžích mezi 1068 závodníky ze 142 českých a moravských klubů dvacítka atletek a atletů.

Úspěšná kolínská štafeta. | Foto: Jiří Tuček

V první den soutěží předvedli kolínští závodníci řadu výborných výkonů a vybojovali dvě bronzové medaile a devět umístění ve finálové osmičce.

O individuální bronz se postaral na juniorské stovce svěřenec Antonína Morávka Jiří Synek. Tomu výborně vyšel rozběh, v němž za krásného počasí vyhrál zcela vypuštěně svůj běh za 10,87 s. Ve finále, které proběhlo po bouřce za zcela odlišných podmínek a protivětru 2,3 m/s, se na Jirkovi v závěrečné třicítce projevila nucená tréninková pauza při doléčování zranění, ale nakonec v čase 11,02 s uhájil o dvě setiny bronzovou medaili!

Druhá bronzová medaile byla také sprinterská, ale kolektivní. Postaralo se o ni kvarteto svěřenkyň Jiřího Robovského a Antonína Morávka ve štafetě dorostenek na 4x100 metrů. Přestože byly nalosovány až do třetího běhu, v němž neměly soupeřky, zaběhly Aneta Bedrnová, Sofie Bébrová, Amálie Schederová a Justina Špringrová časem 48,13 s nový kolínský historický rekord dorostenek a zůstaly jen dvě setiny za absolutním rekordem kategorie žen!

Těsně pod stupni vítězů zůstala trojice Kolíňáků. Stejně jako v případě Jiřího Synka musela tréninkovou pauzu po zranění dohánět také dorostenka Justina Špringrová a nestihla se dostat do tak špičkové formy, jakou měla na počátku sezóny. Do finále běhu na 100 metrů postoupila z druhé příčky v rozběhu za 12,02 s a ve finále jí v silném protivětru 3,1 m/s k zisku medaile chybělo po času 12,08 s devět setin. Na soutěži dorosteneckých kladivářů se nejspíš podepsal extrémně brzký začátek v 8.45 hod., a tak na zisk stříbrné medaile stačilo tentokrát překonat 55 metrů. Vojtěch Otta s osobním rekordem o dva metry delším se ale po úvodních dvou nezdarech a záchraně hodem na dvě otočky nedokázal dostat "do závodu", a tak se nejdále dostal až posledním hodem na 52,31 m, a to znamenalo nepopulární "bramborovou" medaili. Do třetice stejné umístění vybojovala Alice Kredell v závodě na 1500 metrů. Ta musela v podstatě celý závod absolvovat osamocena, protože nejlepší trojice rychlým tempem odskočila hned v úvodu a naopak ostatní závodnice brzy nechala za sebou. Cílem proběhla v čase 4:45,63 min.

Šestou příčku vybojovala v soutěži dorosteneckých dálkařek Sofie Bébrová. Také ona nezapsala v prvních dvou pokusech výkon, ale v pokusu záchrany doletěla na 543 cm a dlouho byla centimetr od medaile. Po další vyrovnané sérii 532, 536 a 542 cm se ale už zlepšit nedokázala a postupně o dvě příčky klesla. O tři sedmá místa se zasloužili ve finále běhu na 100 metrů překážek juniorka Emílie Chrastinová časem 14,86 s, když v rozběhu byla v osobním rekordu 14,59 s výrazně rychlejší, v soutěži juniorských tyčkařů Antonín Tvrzník, který překonal 440 cm, v soutěži dorosteneckých diskařů Vojtěch Otta, který si po kladivu spravil chuť kvalitním osobním rekordem 48,12 m, a mezi dorosteneckými kladiváři Ondřej Veselý výkonem 46,43. Poslední finálové umístění ještě v sobotu nemělo svou hodnotu, protože Amálie Schederová postoupila v osobním rekordu 44,35 s do nedělního finále běhu na 300 metrů překážek.

Na desáté příčce ve skoku dalekém dorostenců skončil Vojtěch Slavík, jehož nejdelší skok měřil 642 cm. Sedm setin chybělo na stejném místě k postupu do finále běhu na 100 metrů junioru Šimonu Kratochvílovi, který dosáhl času 11,05 s. Daleko k postupu neměla ani Amálie Schederová ani na trati 100 metrů překážek, kde si vylepšila osobní rekord na 14,34 s a skončila jedenáctá. Vojtěch Slavík startoval také ve skoku o tyči, ve kterém zdolal 390 cm a obsadil čtrnáctou příčku. Sedmnácté místo obsadili shodně sprinter František Hanč na 100 metrů dorostenců za výkon 11,49 s a junior Marek Nedvěd v běhu na 800 m časem 2:00,72 min. Devatenáctý skončil v běhu na 400 metrů juniorů Tomáš Novák za 51,70 s. Čas 2:27,17 min. v běhu na 800 metrů stačil dorostence Anetě Benešové na dvacátou příčku. Téměř celou jarní přípravu musel vynechat kvůli nepříjemnému zranění dorostenec Jaroslav Hnida. Nakonec se stihl probojovat na šampionát hned ve třech disciplínách a bylo z toho 20. místo v běhu na 110 metrů překážek (15,42) i 300 metrů překážek (41,51) a 22. příčka na 100 metrů (11,93). Stejné místo obsadil v běhu na 110 metrů překážek také Antonín Tvrzník (15,62).

Bez výkonu se bohužel museli z šampionátu vrátit Emílie Chrastinová, která třikrát přešlápla v dálce, Matěj Novák, diskvalifikovaný na 400 metrů překážek a štafeta dorostenců na 4x100 metrů, která si nepředala mezi druhým a třetím úsekem.

Nedělní boje se odvíjely z kolínského pohledu jako přes kopírák. Řada kolínských atletů se probojovala do finále, což je při současné kvalitě české atletiky velký úspěch, ale medaile ne a ne cinknout.

A velmi překvapivě se o ni postaral další sprinter, svěřenec Antonína Morávka Šimon Kratochvíl. Ten si už v rozběhu, z nějž postoupil suverénně z druhého místa ve vynikajícím osobním rekordu 21,76 s. Ve finále pak dokázal z tohoto času ještě dalších pět setin ubrat a byla z toho skvělá bronzová medaile.

I v neděli pokračovali mladí kolínští atleti ve sběru nepopulárních čtvrtých míst. Už podruhé se to v rámci šampionátu podařilo vrhači Vojtěchu Ottovi. Ten k vrhu koulí nastupoval až s jedenáctým letošním výkonem, ale prvním pokusem dlouhým 14,62 m si v podstatě zajistil finále a ve druhém pokusu přidal dokonce 15,63 m, což bylo jeho letní osobní maximum a zajistilo mu nadlouho bronzovou pozici. O tu přišel až v poslední sérii po vrhu jednoho ze soupeřů těsně za 16 metrů. Vojta dokázal ještě zakontrovat a tuto vzdálenost překonat, nedokázal se však po boji v kruhu udržet. Stejně jako on si druhou "bramborovou" pozici vysprintovala Justina Špringrová. Ta vyhrála jasně svůj rozběh na 200 metrů a časem 24,78 s si posunula osobní rekord skoro o půl vteřiny. Ve finále překonala dokonce skvělým časem 24,41 s kolínský dorostenecký rekord Heleny Jiranové, ale se ztrátou 15 setin na bronz to stejně jako na stovce stačilo "jen" na čtvrté místo. Do třetice si pozici těsně pod stupni vítězů vybojovala dorostenecká trojskokanka Sofie Bébrová. Té se v trojskoku nejvíce vydařil první pokus, kterým dolétla na 11,50 m, a v konečném účtování jí k medaili chybělo 45 centimetrů.

Pátou příčku vybojoval v hodu kladivem junior Vlastimil Trnka, který poslal své šestikilogramové náčiní nejdále do vzdálenosti 57,70 m. Výborně si vedla ve finále na 300 metrů překážek Amálie Schederová, Ta si zaběhla osobní rekord 43,89 m, kterým zaostala pouze o 0,36 s za kolínským rekordem Lenky Novotné, a bylo z toho rovněž páté místo.

Při svém třetím mistrovském startu se do finálové osmičky probil v dorosteneckém trojskoku Vojtěch Slavík. Ten si vyrovnal skokem 13,46 m osobní maximum a vybojoval sedmou příčku. Na té skončila také štafeta juniorů na 4x400 metrů ve složení Tomáš Novák, Marek Nedvěd, Matěj Novák a Šimon Kratochvíl časem 3,26,82 min. Výrazně o více jak 12 sekund si v běhu na 3000 metrů vylepšila osobní rekord Allice Kredell, která zaběhla výkon 10:26,82 min. Ten by v loňském roce stačil na zlato, ale v letošní konkurenci znamenal až osmou příčku.

Devátou příčku vybojovala v hodu oštěpem juniorka Emílie Chrastinová, která si hodem dlouhým 38,67 m vylepšila osobní maximum, na finálovou osmičku jí ale chyběly téměř tři metry. To kousek od finále skončila juniorská koulařka Anna Radikovská. Ta obsadila desátou příčku vrhem dlouhým 11,05 m, když jí k postupu do finálové osmičky chybělo pouhých 10 centimetrů. Jen chvíli mohla živit naději na postup do finále dorostenecká oštěpařka Natálie Zvoníková. Ta si ve třetí sérii vylepšila osobní rekord na 40,50 m a aktuálně poskočila na šesté místo, ale soupeřkám se třetí série nadmíru vydařila, takže postupně klesla na 11. příčku. Do elitní šestnáctky se ani na trati 200 metrů nepodařilo proniknout dorostenci Františku Hančovi, pro nějž čas 23,49 s znamenal 22. místo. Vůbec se nedělní start nevyvedl Antonínu Tvrzníkovi, který ve skoku vysokém nezaznamenal žádný zdařený pokus.

Kolínský medailový zisk tří bronzových medailí je v porovnání s minulými lety skromnější. Je ale nutné podotknout, že do nejlepší osmičky se letos probojovali víckrát než například při loňských šesti medailích, a to hned osmnáctkrát, a tak o kvalitní budoucnost kolínské atletiky je zcela jistě postaráno.

