Třetí čtvrtina rozhodla. Medvědi si s chutí pochutnali na Pandách

Podle postavení v tabulce a sázkových kanceláří to měla být vyrovnaná bitva. Ale nebyla. Basketbalisté Kolína hodili všechny tyto prognózy do koše a ve 12. kole nadstavbové skupiny A1 NBL rozdrtili na domácí palubovce Ústí 103:78. Byla to pro ně pátá výhra z posledních šesti duelů.

Basketbalisté Kolína porazili ve 12. kole nadstavbové části Ústí nad Labem 103:78. | Foto: Prokop Bělina

„Pro nás velice důležitá výhra. Měli jsme dva úkoly: prvním z nich bylo samozřejmě vyhrát, což se nám povedlo. A když by to k tomu spělo, tak jsme chtěli vyhrát i o více než 15 bodů kvůli lepším vzájemným zápasům, což jsme taky splnili. Myslím, že jsme si pro vítězství šli opravdu zaslouženě. Měli jsme více útočných doskoků, hráli jsme kolektivně – měli jsme 26 asistencí. Byl to opravdu povedený výkon. Máme radost, ale musíme ještě zvládnout poslední dvě utkání,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma. Dvě penalty proti Českému Brodu rozhodly o výsledku utkání „Naprosto jsme propadli, hlavně na obranné polovině. Nedělali jsme tam, co jsme chtěli. Nepohlídali jsme si rozehru, ani hru domácích z dolního postavení. Udělali jsme spoustu chyb, které Kolín potrestal,“ konstatoval trenér Ústí Jan Šotnar. Kolín se dvakrát během utkání dostal do dvouciferné výhody, na tu však dokázalo Ústí pokaždé zareagovat. Když přišel ve třetí čtvrtině další trhák, na ten už Severočeši zbraň nenašli. Kolín v této části dominoval (30:12). V průběhu zápasu vedl dokonce o třicet bodů, nakonec vyhrál o pětadvacet, což mu stačilo na posun na čtvrté místo v tabulce, navíc má i lepší vzájemné skóre, k čemuž potřeboval vítězství o více než patnáct bodů. „Očekávali jsme náročný zápas, ve kterém se nám podařilo zvítězit. Na začátku jsme si vytvořili drobné vedení, nicméně zápas byl velmi vyrovnaný. Dařilo se nám útočně a na konci také zbrzdit Ústí v obraně. Třetí čtvrtina rozhodla a čtvrtou už jsme to museli pouze držet,“ řekl křídelní útočník Kolína Michal Mareš. Body: Lošonský 22, Petráš 17, Číž 16, Mareš 16, Martin 14, Jelínek 10, Křivánek 5, Novotný 3 – Autrey 14, Joseph 12, Johnson 10, Pecka 10, Spencer 10, Svejcar 8, Fait 7, Karlovský 7. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Nejezchleb. Trojky: 42/16:33/10. Střelba 2 body: 30/21:32/18. TH: 16/13:14/12. Doskoky: 43:30. Chyby: 17:17. Diváků: 512. Průběh: 26:18, 49:42, 79:54. Spanilá jízda Velimi skončila. Po sedmnácti zápasech