„Do zápasu jsme nastoupili poměrně dobře. V útoku se oběma týmům nedařilo, možná to bylo obranami. Každopádně nám se po přestávce přestalo dařit úplně, nebyli jsme schopni dát trojku, překonávat pardubickou obranu. Domácí nás měli dobře naskautované, věděli, jaké pozice vyhledáváme a nedovolili nám se do nich dostat. Potom se zranil Adam, bez něhož naše hra vypadala úplně jinak, než jsme zvyklí. On má hodně času míč a tvoří pro ostatní hráče, nebo sám skóruje, nám se bohužel nepodařilo s jeho absencí vyrovnat. Pardubice odskočily do výraznějšího vedení a nám už se nepovedlo vrátit do zápasu,“ posteskl si křídelní útočník Kolína Michal Mareš.