K těm však vede dlouhá cesta, zvlášť v atletice. „Tím, že jde o individuální sport, je strašně nebezpečné ho dětem znechutit přehnaným drilem,“ připouští držitel stříbrné medaile z mistrovství Evropy. „Hlavní je vymyslet trénink formou hry, aby je to bavilo.“

Proto účastník letní olympiády v Riu vyzdvihuje svou disciplínu, která díky různorodosti může mladistvé zaujmout. „Desetiboj je geniální na všestrannou průpravu a koordinaci těla, ta je důležitá ke každému sportu,“ říká Helcelet.

Z desetiboje vzešla řada již řada výborných atletů, ze kterých zmiňuje oštěpařku Barboru Špotákovou, skokana o tyči Jana Kudličku či svoji manželku, běžkyni Denisu Helceletovou, dříve Rosolovou.

Sedmadvacetiletý vícebojař se mimo letošních her, kde mimo jiné působí i v rámci antidopingové osvěty, podílí i na dalších aktivitách pro mládež. „S ženou máme sportovní kempy už od podzimu 2017. Letos budeme mít o prázdninách hned tři a ještě několik víkendových pro děti od šesti do čtrnácti let.“

Nadšení pro sport zdědil po pradědovi, který se zasloužil o vznik brněnské odnože Sokola. Teď ho předává dál: „Doporučil bych mladým, aby se tím pořád bavili, protože s radostí a zábavou přijdou výsledky a medaile.“

A pokud by to letos v Libereckém kraji nevyšlo, mohou se sportovci upnout na budoucnost. „Důležité jsou nejen medaile v juniorských kategoriích, ale i následně v dospělém věku. Moje první trenérka mi vštěpovala, že ti, co mě teď porážejí, mohou být už na vrcholu sil, pro mě to bylo důležité mít až později.“

Autor: Adam Weidenthaler - člen programu Mladí novináři na ODM 2019