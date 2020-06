Není to tak dávno, co jste se zúčastnil slavnostního vyhlášení ankety Díky, trenére, kde jste se dostal mezi osmičku nejlepších, kteří vzešli ze sedmi stovek trenérů různých sportovních odvětví. Je to pro vás velký úspěch?

Zpětně to hodnotím jako úspěch. Myslím, že ocenit trenéry mládeže, kteří nejsou vidět, ať už se jedná o jakýkoli sport, je opravdu dobrý nápad. Anketa byla pro mě hlavně ocenění od samotných dětí, které mě do ankety nominovaly. Na tom je celá soutěž postavena. Nikam se nehlásíte sám. Je to „tajná“ přihláška od samotných dětí. To je pro mě ta největší výhra, silně jsem od nich cítil samotné moto soutěže – Díky, trenére!

Čekal jste na začátku ankety, že byste se mohl dostat mezi finalisty?

Na začátku určitě ne. Přišel mi dotazník, který byl vlastně i takovou pozvánkou do soutěže a zároveň prvním kolem soutěže. Po nějaké době přišlo vyhodnocení a já jsem se dostal do dalšího kola. Děti byly nadšené a okamžitě začaly vymýšlet, jak splníme další úkoly v druhém kole. Musím říci, že mě svým nadšením strhly a začal jsem to brát více vážně, abychom došli až do finále. Bylo to vždy napínavé a děti si to moc užily.

Jiří Robovský

Bydliště: Kolín

Narozen: 18. prosince 1982

Zaměstnání: inženýr kvality

Znamení: Střelec

Další oblíbené sporty: kolo, lyže, badminton

Oblíbené jídlo: miluji všechno jídlo, oblíbenou mám asijskou kuchyni, nebo pečená vepřová žebra

Oblíbené pití: voda, červené víno

Oblíbený film: mám rád téměř všechny žánry, oblíbené mám sci-fi a fantasy filmy, v akčním žánru pak sérii Mission Impossible, a pak serii John Wick

Oblíbená hudba: Nemám vyhraněný styl, poslouchám téměř vše, hlavně v autě. Když mám doma někdy čas a chuť pustím si klasiku v podání André Rieu

Čím si vysvětlujete, že jste se dostal tak daleko?

To je taková záludná otázka. Ale myslím, že největší roli v tom sehrálo obrovské nadšení mých svěřenců, jak do soutěže, tak do samotné atletiky, které bylo prostě vidět a cítit. V jednom z posledních kol soutěže za námi na trénink přijel pořadatelský tým a natočil s námi televizní medailonek. Ostatně o tom hlavně byla celá soutěž. Jak dokážete s dětmi pracovat a vzbudit v nich nadšení do sportu, nikoli jakých úspěchů jste dosáhli.

Vy jste dělal atletiku jako aktivní sportovec. Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Ano, pár let jsem atletiku dělal a nabral trochu zkušeností. Tak jsem moc rád, že je můžu předat dál a vychovat novou generaci kolínských atletů. K největším úspěchům patří určitě bronzová medaile z Mistrovství České republiky v trojskoku v kategorii juniorů a také můj osobní rekord ve skoku dalekém 744 centimetrů. Tuším, že to byl v tom roce druhý nejlepší výkon v republice v dané věkové kategorii. A je to i po osmnácti letech stále platný oddílový rekord v kategorii mužů do dvaadvaceti let. Ale já doufám, že ho brzo někdo překoná a budu nejraději, když to bude někdo z mých svěřenců.

Dělal jste nebo zkoušel v mládí také jiné sporty, nebo vás atletika ihned uchvátila?

Ano, zkoušel jsem před atletikou jen jeden sport a tím byl fotbal. Prvních devět let života jsme bydleli ve Třech Dvorech a jak to tak bývá, na vesnici byl fotbal jediným sportem. Vydrželo mi to ale asi jen jeden rok. Týmové sporty nejsou moc pro mě a fotbal teprve ne. Ale ani atletika mě hned neuchvátila. S atletikou jako takovou jsem se poprvé setkal až v páté třídě na 7. ZŠ v Kolíně, kam jsem nastoupil do sportovní třídy. Ze začátku mně to nic neříkalo. Navíc jsem nebyl moc dobrý. Situace se obrátila někdy v sedmé třídě, hodně jsem se zlepšil a to mě začalo bavit. Od té doby jsem na stadionu trávil dost času.

Nyní jste už více než pět let trenérem kolínského atletického klubu. Co vás na trénování nejvíce baví?

Baví mě předávat zkušenosti a sledovat, jak si děti zlepšují své výkony a techniku. Mám vždy velkou radost, když se mi podaří naučit je něco nového, co je posune kousek dál. Navíc za ty roky co jsem aktivně sportoval, mám rád takové to vnitřní vzrušení před závodem. Je to mix všech pocitů a emocí, od strachu až po touhu po vítězství. A mě baví to s nimi prožívat i teď. Vím, jak se cítí a co prožívají, a že skvělé umístění nebo vylepšený osobní rekord je parádní odměnou za trénink. Baví mě pak sledovat jejich radost po závodech.

Pracujete s dětmi, není to někdy hodně náročné?

Vlastně ani ne. Myslím, že mi to docela i jde. Sešla se mi úžasná skupina dětí, kterou jsem dokázal nadchnout pro atletiku. V tu chvíli to přestává být náročné, protože děti chtějí a těší se na každý trénink a závody. Máme spolu skvělý vztah. Jsem k nim sice občas přísný, ale férový a otevřený. Myslím, že to berou a oceňují.

V době nucené přestávky kvůli pandemii jste byl sportovně mimo dění. Mohl jste nějak sledovat, jestli vaši svěřenci trénují?

Ano, určitě mohl a sledoval jsem. Pro děti to zase taková přestávka nebyla, alespoň po sportovní stránce. Hned od uzavření stadionu jsem jim psal tréninky na doma. Byly úžasné a opravdu poctivě makaly. Navíc jsem vyhlásil soutěž o nejlepší tréninkové video, které mi během týdne posílaly. Mohl jsem tak sledovat, jak trénují a na dálku opravovat jejich techniku. Někteří si i přidávaly cviky, které jsem jim nepsal, to bylo skvělé. Na konci týdne jsem pak udělal z videí sestřih a vyhlásil vítěze týdne. Vzájemně se mohly vidět a tím i motivovat do dalších tréninků.

Nyní už je možnost trénování, ale také hlavně závodění. Jak se těšíte na plný provoz?

Těším se moc a myslím, že děti ještě více. Kvůli dlouhé závodní přestávce jsou děti hodně natěšené a já jsem rád, že konečně budou moci prodat tu dřinu, kterou přes zimu absolvovaly. Už v pátek 29. května se začalo závodit. Hned první závody přinesly medailová umístění a spoustu osobních rekordů. Držím všem palce, aby se jim letošní sezona, i přes počáteční omezení, vydařila a přinesla jim spoustu radosti a skvělých výkonů.