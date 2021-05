„Chtěl bych klukům takto veřejně strašlivě moc poděkovat, že mi umožnili, abych mohl být u toho. Ať už jako trenér, manažer nebo člen basketbalového klubu. Ještě jednou klukům moc děkuji a věřím, že na medaili nebudeme čekat dalších devět let,“ dodal.

Kolín byl blízko k postupu do finále, tam však nepostoupil a musel se spokojit pouze s utkáním o třetí místo. Série se hrála na dva vítězné zápasy a Kolín obě utkání s Brnem zvládl. První vyhrál 92:85, v odvetě pak doma 90:89. Zisk poháru a bronzových medailí byl zasloužený.

„Zápas jako takový asi nebyl nejhezčí. Byla tam řada chyb na obou stranách,.ale nakonec jsme dokázali zvítězit o bod a po devíti letech získali bronzové medaile,“ oddechl si Miroslav Sodoma.

„Gratuluji Kolínu, měl skvělou sezonu,“ uznal trenér Brna Lubomír Růžička.

„Domácí měli vstup do zápasu dominantní. My jsme se po druhé čtvrtině zvedli, udělali jsme z toho ještě poločas. Třetí čtvrtina byla odrazem té první, nevyšla nám. Kolín dobře pohyboval míčem, my jsme byli všude o krok později a jsem rád, že i po mém vyloučení, které respektuji, kluci ukázali charakter, který nás zdobil celou sezonu. Myslím, že jsme nedali kůži zadarmo a moji kluci si zaslouží absolutorium za to, jak bojovali,“ dodal Růžička.

Kolín má za sebou nejlepší sezonu v osmdesátileté historii klubu. Pod trenérem Miroslavem Sodomou získal bronzové medaile, navíc přidal stříbro v Českém poháru.

Budou i další sezony bohaté na cenné kovy?