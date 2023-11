Futsalistům SKP Kolín se v novém ročníku divizní skupiny D nedaří. Vyhrát nedokázali ani v šestém kole. Naposledy doma nestačili na Chotěboř B a prohráli 2:6.

„V celkem pěkném a na šance bohatém zápase jsme ale nezvládli závěr utkání a v podstatě ostudně vysoko prohráli,“ posteskl si trenér Michal Škopek.

„Nejprve jsme snad ve 20. vteřině zápasu obdrželi gól po chybě našeho brankáře. V oboustranně otevřeném duelu jsme po zásluze vyrovnali, ale hned jsme zase nepochopitelnou chybou pustili hosty do vedení. Do poločasu se nám po dobré hře podařilo vyrovnat a náš tlak a šance se zvyšovaly. Měli jsme dokonce možnost zahrávat penaltu, ale Král mířil mimo. Už to vypadalo na remízu, když přišla tři minuty před koncem zase strašná chyba a hosté šli do vedení. Hru jsme otevřeli, nikdo nebránil, všichni útočili a hosté z brejků dali ještě další branky,“ dodal Michal Škopek.

Kolínu patří v průběžné tabulce osmá příčka. Další zápas hraje v sobotu na půdě šestého Hradce Králové. Duel se hraje od 17.30 hodin v Jaroměři.

Branky: Král, Novák – Hofman 2, Halák, Stránský, Mrtka, Gregor. Poločas: 2:2.

SKP Kolín: Kašpar – Kovařík, Slezák, Lytvynenko, Metlushko, Teplý, Král, Kuchař, Novák, Hvozdyk.

