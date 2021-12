„Domácí utkání s tradičním soupeřem, s kterým jsme se potkávali řadu let ve vyšší soutěži a s kterým máme dlouhodobě negativní bilanci, vyšel opět do záporu,“ posteskl si trenér Michal Škopek.

Kolín vrátil Ústí porážku i s úroky. Poskočil na pátou příčku

Byl to souboj dvou sousedů v tabulce, bohužel pro Kolín nedopadl vítězně.

„Hosté nepřijeli úplně kompletní, ale na naší střeleckou nemohoucnost to stačilo. Sportovně musím přiznat, že soupeř odehrál tento zápas takticky fantasticky. Byl hluboko zatažen ve svém brankovišti a pokoušel se o brejky. Přestože se nám je dařilo relativně přerušovat, tak se hostům do poločasu přeci jen podařilo dvakrát skórovat, paradoxně nikoliv z brejků, ale z našich chyb. Zní to hloupě, ale kdybychom hráli ještě teď, tak gól bránícímu týmu snad nedáme. Šancí na zvrat zápasů jsme měli několik. Závěrečný drtivý tlak góly nepřinesl a my opět na body nedosáhli. Jediné pozitivní je, že na tréninky a také na zápasy chodí dost hráčů,“ dodal Michal Škopek.

Branky: Bláža – Klusáček, Hájek. Poločas: 0:2.

Kolín: Havránek – Škopek, Lytvynenko, Teplý, Hejduk, Shypuryk – Lev, Kmoch, Kovařík, Bláža, Motrinuch.

