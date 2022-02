„Byl to vyrovnaný zápas, podle statistik je vše prakticky vyrovnané. Chtěli jsme, šli jsme za výhrou, ale asi nejvýraznější rozdíl byl v šestkách a ty mohou v těch drobnostech prostě rozhodnout,“ konstatoval trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Áčko Slavie? To je hodně daleko, šance je až nemožná, říká talent Kopáček

„Pro nás hrozně důležitá výhra, první ve skupině A1. Věřím tomu, že se od ní odrazíme. Klíčové bylo, že jsme přibrzdili Adama Číže. V útoku jsme sice neměli svůj den, ale bojovností jsme to dotáhli do vítězného konce,“ oddechl si trenér Ústí Jan Šotnar.

Oba týmy nastupovaly do zápasu s mizernou formou, Ústí v lize nabralo čtyři porážky z pěti posledních utkání, z toho tři v domácím prostředí, Kolín zase poprvé ve skupině A1 vyhrál v posledním domácím duelu nad Pardubicemi. Na tuto výhru ale nenavázal. Na severu Čech prohrál o sedm bodů.

Tím se porušila tradice těchto dvou soupeřů, kdy pokaždé vyhrával hostující tým.

„Další náročný zápas, který byl velmi fyzický. Rozhodlo pár chyb na konci zápasu,“ uvedl kolínský pivot Jakub Petráš.

„Těžké, ale hodně potřebné vítězství. Věděli jsme, že chceme hrát tvrdou obranu a myslím, že nás to může nakopnout i do dalších utkání, protože jsme hráli s velkou energií od začátku do konce,“ pochvaloval si nejlepší střelec Ústí Lamb Autrey.

Body: Autrey 23, Johnson 15, Spencer 11, Pecka 9, Haiblík 8, Svejcar 7, Fait 5 – Petráš 20, Mareš 15, Číž 13, Lošonský 12, Novotný 7, Jelínek 2, Křivánek 2. Rozhodčí: Baloun, Linhart, Pokorný. Trojky: 28/6:28/6. Střelba 2 body: 37/19:42/21. TH: 27/22:18/11. Doskoky: 40:48. Chyby: 16:21. Diváků: 520. Průběh: 19:15, 41:34, 53:51.

Mladí Medvědi porazili Nymburk a drží naději na Národní finále