/FOTOGALERIE/ Spíš cyklistické kritérium než cyklokros připomínal úvodní závod tradičního seriálu Toi Toi Cup, který se ve sváteční den jel v Kolíně. Zatímco krosaři jsou spíše zvyklí na zimu, déšť či bahno, teploměr se ve čtvrtek šplhal těsně po třicet stupňů. To však nemělo na výkony vliv, diváci viděli při Velké ceně Kolína zajímavé a napínavé závody.

V Kolíně odstartovala nová sezona cyklokrosového TOI TOI Cupu | Foto: CPA

Na kolínské trati kralovali favorité. Mezi muži zvítězil Adam Ťoupalík (Elkov Kasper), který měl v cíli náskok pěti sekund před Francouzem Mickaelem Crispinem a Jakubem Římanem. „Jsem moc spokojený. Nečekal jsem, že to půjde v uvozovkách tak hladce,“ řekl na webu czechcyclingfederation.com Ťoupalík, jehož cesta k prvenství byla o něco snazší, jelikož na startu pro nemoc chyběl nejlepší český krosař Michael Boroš.

„V druhém kole jsem najel na čelo, snažil se jet pořád svoje tempo a nedělat chyby. Párkrát jsem se v lese hodně zastavil a kluci se přiblížili. V posledním kole jsem to dokázal uhlídat. Jízda to byla hrozná, v lese se prášilo, byl tam písek. Nejsem na to vůbec zvyklý, ale stačilo to,“ poznamenal.

V závodě žen se vyhrála úřadující česká šampionka Kristýna Zemanová (Brilon Racing Team MB), která o 19 sekund druhou Alicii Franckovou z Belgie.

„Bylo to hodně těžké, počasí nebylo úplně cyklokrosové a na mně to bylo hrozně znát. To teplo můj výkon limitovalo. S Alicií jsme se tahaly celý závod, nikde jsme si to nedaly zadarmo. Pořád jsme se předjížděly,“ uvedla devatenáctiletá závodnice, po jejímž boku vystoupila na bronzový stupínek třetí Tereza Tvarůžková z pořádajícího týmu Expres CZ-Tufo Team Kolín.