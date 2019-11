„Do zápasu jsme nastoupili bez možnosti střídání a v podstatě jsme jeli zápas jen odehrát tak, abychom se vyvarovali kontumace a velké pokuty,“ uvedl hrající trenér Michal Škopek.

„Přístup některých hráčů je pro mě zklamáním a budu muset tuto situace radikálně řešit,“ dodal nazlobeně.

Do zápasu domácí hráči vstoupili velmi aktivně s vidinou jasné a snadné výhry.

„Už první střela byla nebezpečná a orazítkovala naši tyčku, další střela již znamenala gól. My jsme se do hry dostávali pomalu, ale postupně jsme si vytvářeli šance i my a domácí začali být z naší skvělé hry nervózní. Sice navýšili na tři nula, ale šance byly na obou stranách. V závěru poločasu jsme během jedné minuty konečně promluvili do skóre a snížili na rozdíl jedné branky,“ podotkl Škopek.

Ve druhé části do byl velký souboj a přetahovaná.

„Domácí dokázali opět odskočit, ale nám se podařilo dokonce vyrovnat až na stav 6:6. Již to vypadalo na senzační výsledek po heroickém výkonu. Dokonce rozhodčí odpustili domácím jasnou penaltu za ruku. Bohužel ale pak přišla ztráta míče, a to v době, kdy jsme domácí jasně přehrávali. Byl brejk a fyzicky zdatnější útočník dokázal se štěstím prostřelit našeho brankáře. Následně jsme domácí tým zavřeli do jejich brankoviště, měli několik šancí, ale na vyrovnání jsme nedosáhli. Věřím, že mít možnost střídání, tak jsme zde mohli pomýšlet na výhru. Každopádně všem hráčům děkuji za parádní výkon,“ dodal Michal Škopek.

Kolínu patří po třech odehraných kolech šestá příčka. Další utkání hraje v sobotu. Od 19.15 hodin hostí v hale Stap bar Čechii Slaný. Ta je zatím poslední bez bodu.

Branky: Kopecký 4, Kovařík 2. Poločas: 3:2.

Kolín: Pluhař – Škopek, Jehlička, Kovařík, Kopecký.