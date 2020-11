Tomáš Merta: Takto dlouhá pauza nemůže rozhodně prospět nikomu

Patří do okruhu mladých pušek, které to v kolínském basketbalovém klubu táhnout od počátku své kariéry. Je v posledním ročníku na kolínském gymnáziu a druhým rokem nastupuje za áčko Medvědů. Na jednoho mladíka by se to mohlo zdát až moc. Tomáš Merta se s tím ale pere statečně.

Kolínský basketbalista Tomáš Merta (stojící vpravo). | Foto: Adam Hruška

„Lidé se mě občas ptají, jestli toho na mě není moc, ale není. Spousta lidí přede mnou to zvládlo, tak to snad nějak zvládnu i já,“ říká devatenáctiletý kolínský basketbalista. Dlouhý měsíc měla nejvyšší basketbalová soutěž kvůli vládním opatřením kvůli koronaviru nucenou přestávku, a tak se mohl naplno ponořit do učení. „Něco málo už jsem začal, ale nejsem ten typ člověka, který se připravuje do školy dlouho dopředu, většinou to nechávám na poslední chvíli,“ přiznal. Zároveň prozradil, z jakých předmětů bude maturovat. „Nejspíš z češtiny, matematiky, angličtiny a zeměpisu.“ Nymburk čeká v Lize mistrů Bursa hned se čtyřmi hráči z NBA Přečíst článek › V průběhu kariéry už prodělal pár zranění, kdy musel pauzírovat, takže ví, co je to sportovní nečinnost. Ale pauza ohledně koronaviru je přece jen trochu jiná situace. „Bohužel se s tím nedá nic dělat. Můžeme jen doufat v co nejrychlejší změnu. Alespoň že můžeme trénovat venku v malých skupinách. Sice to není plnohodnotný trénink, ale rozhodně je to lepší, než jen sedět doma. Dobrá zpráva přišla minulý týden, kde vláda povolila profesionálním sportovcům opět trénovat ve svých halách, hřištích, nebo ledových plochách, takže jsme se opět sešli v naší hale a začali normálně trénovat. Teď už jenom čekáme, za jakých podmínek budeme moct hrát soutěžní zápas,“ podotkl Merta. Podle něho dlouhá měsíční pauza nemohla žádnému sportovci prospět. „Takto dlouhá pauza nemůže rozhodně prospět nikomu. Venku, hlavně v takovém počasí, jaké je teď, nešlo trénovat moc basketbalově. Byla to spíš atletická příprava,“ konstatoval mladý borec. Medvědi přišli o hráče. V týmu skončil Armin Mazič Přečíst článek › Když se netrénovalo ve skupině, udržoval se v kondici sám. „Venku jsem si dělal nějaké tréninky a posiloval,“ objasnil. Když měl pauzu a zrovna se neučil, trávil volný čas různými aktivitami. „Společně se spoluhráči jsme hráli na počítači a já osobně trávil hodně času sledováním ostatních sportů, hlavně cyklistiky, formule 1 a NFL,“ uvedl. Samozřejmě si nemohl nechat ujít vyvrcholení NBA, kde ve finále vyhráli hráči Los Angeles Lakers. „I když se z titulu radovali Lakers, nejlepším hráčem podle mě byl Jimmy Butler. Nečekal jsem, že i proti takovým hráčům, jako Lebron James a Anthony Davis, dokáže být nejlepší hráč na hřišti. Jen je hrozná škoda zranění Gorana Dragice, s ním v sestavě se mohla celá série vyvíjet úplně jinak,“ je přesvědčený Merta. Jak se zdá, blýská se na lepší časy. Vláda minulý týden opět povolila profesionálním sportovcům trénovat. Nyní se jen čeká, až se budou hrát i mistrovská utkání. Společná kabina všem už chyběla. „Nejvíc jsem se těšil na to, až si zase zahraji pět na pět. A také na to teplo v hale,“ řekl s úsměvem Tomáš Merta. Teď už jenom znovu restartovat NBL a vyběhnout k mistrovským bojům. Návrat bez gólů i bodů. Boleslav prohrála v Edenu, rozhodl Olayinka Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu