Futsalisté SKP Kolín mají za sebou premiérové vystoupení v novém ročníku divizní skupiny D. Na domácí palubovce hráli nerozhodně 1:1 se Světlou nad Sázavou.

Z futsalového utkání divize D Kolín - Chotěboř B (2:4) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Start do utkání jsme měli špatný. Hned první střelou se hosté ujali vedení. Aktivní obranou nás nepouštěli do zakončení, naopak vyráželi do nebezpečných brejků. Nakonec se nám přeci jen podařilo vyrovnat, kdy Lytvynenko ze střední vzdálenosti střelou po zemi srovnal skóre,“ uvedl hrající trenér Michal Škopek.

„Ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. My jsme se snažili o aktivní hru, ale proti obraně jsme se nedokázali prosadit. V závěru zápasu se hra přeci jen trochu otevřela, vznikaly šance, ale brankáři na obou stranách svoje týmy podrželi, a tak remíza je asi spravedlivá,“ dodal Škopek.

Branky: Lytvynenko – Gramer. Poločas: 1:1.

SKP Kolín: Černý – Teplý, Škopek, Kopecký, Srba, Lytvynenko, Hvozdyk, Kovařík, Král, Slezák.

