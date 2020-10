Tereza Tvarůžková nemohla nabídku kolínské stáje odmítnout

Není to tak dávno, co ještě byla sportovní obojživelnicí. Kloubila cyklistiku a lyžování. A tím už je ale konec, přednost dostalo kolo. Tereza Tvarůžková hájí barvy kolínské stáje a vypadá to, že má ty nejvyšší cíle. „Já se rozhodla vyzkoušet, jaké to bude, když se budu naplno věnovat pouze jednomu sportu,“ říká jednadvacetiletá závodnice.

Tereza Tvarůžková hájí barvy kolínské stáje. Není to tak dávno, co jednadvacetiletá závodnice zápolila také mezi lyžařkami | Foto: Foto: archiv sportovkyně