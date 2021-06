Na startu se objevilo třiaosmdesát běžců, kteří využili jedné z prvních letošních příležitostí oficiálně poměřit své běžecké síly.

Brzy po startu na stadionu Mirka Tučka v kolínských Borkách se v čele závodu vytvořila čtyřčlenná skupina ve složení Jiří Miler, Jiří Čivrný, Josef Procházka a Roman Pazdera. O tempo skupiny se v první polovině trati starali hlavně Jiří Miler a Jiří Čivrný, který také probíhal obrátkou jako první.

Na zpáteční cestě skupina vydržela pohromadě do devatenáctého kilometru. Pak ji roztrhal její nejmladší člen, kolínský svěřenec trenérky Jany Šedinové Roman Pazdera. Ten také dorazil do cíle jako první a stal se časem 1:12:32 hod. po Drahomíru Pechánkovi a Milanu Janouškovi teprve třetím kolínským vítězem v dlouhé historii tohoto závodu.

Druhou příčku vybojoval mladoboleslavský Jiří Miler (1:12:45), který vyhrál kategorii nad 40 let, třetí byl novoměstský Jiří Čivrný (1:12:53) a čtvrtý doběhl děčínský Josef Procházka (1:13:13), vítěz kategorie nad 50 let. Jako druhý Kolíňák dorazil na stadion celkově sedmý Luboš Herel (1:19:33). Kategorii nad 60 let vyhrál českolipský Zdeněk Bufka (1:32:02) a mezi sedmdesátníky byl nejlepší slávista Milan Procházka (1:58:10).

Mezi ženami si pro vítězství v letošním ročníku půlmaratónu Kolín - Velký Osek - Kolín doběhla Adéla Semrádová z AC Čáslav (1:28:39), druhá dorazila do cíle vítězka kategorie nad 45 let Dagmar Fišerová z SK Vrchlabí (1:29:52) a třetí skončila Julia Šimáčková z týmu Crafťáci (1:31:25). Čtvrtá se v cíli objevila vítězka kategorie nad 35 let, kolínská Iva Kroužilová (1:33:48).

Jiří Tuček