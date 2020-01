Vynikajícími úspěchy skončily pro Adélu Jelínkovou turnaje na domácím TK Sparta Praha a I. ČLTK Praha.

„Turnaje v těchto elitních pražských klubech jsou jako malé mistrovství republiky a mají velkou prestiž,“ uvedl Adam Javůrek.

Jak Sparta Head Babytenis Tour, tak I. ČLTK Babytenis Babolat cup je určen pro hráčky do 9 let. Zimní série zahrnuje čtyři turnaje základní části a Masters. Do závěrečného Masters, které se konají 8. března na Spartě a 21. března na I. ČLTK postupuje 9 a 8 dívek.

Na prvním turnaji na domácí půdě vypadla Adéla Jelínková ve čtvrtfinále, ale již o týden později se radovala z triumfu. Takřka podobný příběh měl i na pražské Štvanici, kde se probojovala do semifinále, aby o týden později byla opět nad síly všem soupeřkám.

Adéla Jelínková na posledním turnaji ve své skupině doslova deklasovala všechny své soupeřky stejným výsledkem 4:0. Následně se děvčata losovala do pavouka.

Ve čtvrtfinále byla její soupeřkou Farajpourová Aináz (I.ČLTK Praha). Utkání se vyvíjelo ve stejném režimu, jako ve skupinové fázi. Vítězstvím 4:1 nedala soupeřce šanci. V semifinále jí čekala Pěnčíková Tereza (TK PRECHEZA Přerov o.s.), která z minulého turnaje odjížděla poražena ve finále. Jelínková pokračovala ve svém dominantním představení a svojí pestrou hrou zvítězila opět 4:1. A bylo tu finále. Tam proti ní stála Tománková Denisa (TK AGROFERT Prostějov), vítězka předchozího turnaje, která i zde suverénně bez ztráty gamu ve skupině a jedním ztraceným gamem v play off části splňovala jednoznačnou roli favoritky. Jenomže Adéle Jelínková předvedla parádní výkon a svoji konkurentku porazila 4:1.

„Denisa má nezaměnitelný herní styl a buldočí projev, se kterým nevypustí jediný balónek. Utkání nabídlo úchvatné dlouhé výměny, vyrovnané gamy, kde nebylo výjimkou několikanásobné opakování výhod a shod. Zaslouženou vítězkou se nakonec stala Adéla, která se prezentuje výbornou technickou hrou, kterou se kdysi vyznačovala Martina Hingisová,“ podotkl trenér Adam Javůrek.

V aktuálním pořadí série se Adéla Jelínková nachází na 1. místě. Další turnaj je na programu 1. března, o týden později pak závěrečné Masters.