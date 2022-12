Svépomocí vzkřísili sokolovnu. Nyní shánějí peníze na její zateplení

/FOTOGALERIE/ Zní to až neuvěřitelně. Mladým lidem ve Velkém Oseku bylo natolik líto chátrající sokolovny, až se dali dohromady, ruinu opravili a vrátili do ní život. Dnes už těžko spočítají, kolik za ty čtyři roky odmakali hodin, ani mozoly, které jim přibyly na rukou. „Nejvíce si cením toho, že se sousedé zvedli z gauče, vypnuli televize a šli třeba zedničit, shánět dotace nebo cvičit s dětmi, což nikdy předtím nedělali,“ líčí s láskou v hlase David Kratochvíl. Teprve 30letý starosta velkooseckého Sokola si uvědomuje, že stále nejsou v cíli. K tomu, aby do něj došli, by se jim moc hodila pomoc.

Z rekonstrukce osecké sokolovny. | Foto: Sokol Velký Osek