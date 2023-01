Slavnostní rozlosování rozdělilo týmy klasicky do dvou skupin po šesti, kdy do vyřazovacích bojů postupovaly vždy jen čtyři nejlepší. Ve skupině A si první příčku celkem s přehledem pohlídaly skvěle hrající Předsedovy děti, když v základní skupině ztratily pouze 2 body za jednu remízu. O další tři postupová místa to byl ovšem pořádný boj, kdy se tři týmy seřadily v rozmezí 7 až 9 bodů. Na druhém místě nakonec po rozpačitém úvodu skončil zkušený tým Polepáci. Na třetí pozici se nakonec umístil tradičně velmi silný soubor HC Přeražený hokejky a poslední postupové místo bral nováček turnaje Žraloci Kutná Hora, kteří se s turnajem sžívali opravdu velmi rychle. Pod postupovou čarou skončili populární Myšáci-Lachtani ze Sán společně s nově složeným týmem Hráďo-Pacienti, kteří měli všechny zápasy velmi těsné.

Ve skupině B nenechaly dlouho nikoho na pochybách skvěle hrající Vokežumpy při úžasném skóre 17:4 a do čtvrtfinále šly z první pozice po přímém souboji s výborně hrajícími Vypelichanými vlky. Ti se museli smířit s druhou příčkou, kterou si vybojovali zejména výhrou nad Šváby, kteří ovšem jako obhájci též tradičně prokázali vysokou kvalitu své výkonosti a brali třetí místo. Na čtvrtém místě skončil další z nováčků Velimská RUKA, který se prezentoval výbornými výkony i přes menší počet hráčů. Na posledních dvou příčkách se pouze o bod umístili Krvaví bizoni a HC Pizizub, kterým chyběla v určitých momentech pouze trocha pomyslného štěstíčka.

Čtvrtfinálová utkání jsou vždy ozdobou turnaje a letos tomu nebylo jinak. V prvním napínavém utkání se představil suverénní tým Vokežumpy a Žraloci z Kutné Hory. Po nerozhodném prvním poločase, kdy diváci branku neviděli, pokračoval průběh utkání v podobném stylu i ve druhé půli. Dvacet vteřin před koncem proměnily Vokežumpy své zkušenosti a zasadily nováčkovi tvrdý direkt po přesné střele. Infarktový závěr ovšem pokračoval a doslova v posledních vteřinách mohl vyrovnat Pavel Hulman, kterého ovšem skvěle vychytal spolehlivý Málek. To na vedlejším hřišti se do semifinálových bojů přesvědčivě probojovaly Předsedovy děti, kdy srdnatě bojující Velimskou RUKU porazili 2:0. Třetí vyřazovací duel nabídl další velmi zajímavé utkání, kdy se Polepáci oklepali ze špatného vstupu do utkání se Šváby a srovnali dvoubrankové manko. Poté ovšem prakticky z rozehrávky inkasovali smolnou branku na 3:2 a velezkušený obhájce si utkání pohlídal ještě jednou pojišťovací brankou na 4:2. Poslední čtvrtfinálové utkání nabídlo domácí derby mezi týmy HC Přeražený hokejky a HBC Vypelichaný vlci. Nebyla zde nouze o osobní souboje i peprné hlášky. Po úvodní brance nováčka Bareše z Vlků dokázaly Hokejky srovnat zásluhou Pfeifera. Napínavý zápas šel do prodloužení, kde každá chyba znamená konec snů o semifinále. V rozehrávce nakonec zaváhal tým Vlků a Kovařík čtyřicet vteřin před koncem střelou do šibenice vyvolal euforii na straně Hokejek.

V prvním semifinálovém utkání si výborně hrající Předsedovy děti celkem snadno poradily s Přeraženými hokejkami v poměru 4:0, kdy se na soupeři nejspíš projevila těžká bitva s Vlky. I ve druhém utkání bylo celkem rychle jasno o postupu Vokežump, které zhatily obhajovu titulu Švábům výsledkem 6:2. Asi nikdo nečekal tak jasné výsledky v semifinálových bojích, ale stalo se.

Zápas o 3. místo byl souboj zklamaných týmů, které pomýšlely na stupně nejvyšší. Jednoznačně lépe se na tento duel dokázali v hlavách připravit Švábi, kteří zejména po dvou trefách Glasera ukořistili bronzové medaile výsledkem 3:1 do svého vlastnictví, z čehož měli po závěrečné siréně nefalšovanou radost.

Finálový duel nabídl souboj vítězů základních skupin Předsedových dětí a Vokežump. Nutno podotknout, že se jednalo o jedno z nejkvalitnějších finálových utkání v historii Bendy cupu, kdy byly vidět krásné kombinace a férové osobní souboje. Nad vším ale vynikaly fantastické výkony obou brankářů Šupíka s Málkem. Duel tedy ani nemohl skončit jinak než bez branek a šlo se do prodloužení. Zde již byla vidět opatrnost na obou stranách, jelikož jakákoliv minela by v této chvíli měla fatální následky. Ani zde nakonec branka nepadla a šlo se do samostatných nájezdů. Zde byl nakonec jediným úspěšným střelcem ve třetí sérii kapitán Vokežump Tomáš Vlasák a po úspěšném zákroku Málka proti D. Kmochovi mohly oslavy propuknout naplno. Radost hráčů Vokežump z návratu na trůn po dlouhých letech byla obrovská a při tónech písně „WE ARE THE CHAMPIONS“ naskákali na svého hrdinu mezi třemi tyčemi.

Nejlepším brankářem byl pořadately jednoznačně zvolen Michal Šupík ze smutných finalistů Předsedových dětí s rekordní jednou inkasovanou brankou v hrací době z osmi utkání, nejlepším střelcem se stal opět Martin „Bomby“ Vondra z Vokežump, který sítě soupeřů zasypal třinácti vstřelenými brankami a nejpřesnějšího střelce vyhrál možná trochu překvapivě Víťa Chadraba z týmu Krvaví bizoni po nervy drásajícím rozstřelu s celkově třemi přesnými trefami.

Do All Stars týmu pořadatelé zařadili brankáře Jakuba Málka z Vokežump, obránce Láďu Báštiho ze Švábů a Standu Teplého z Vokežump, útočníky Michaela Kašpara z Předsedových dětí a Martina Veitha ze Švabů.

Cenu pořadatelů si odnesl tým Krvaví bizoni, který konečně vyměnil tradiční rozlišováky za slušivé růžové dresy a podpořil tím jednoznačně přání pořadatelů o zvýšení úrovně turnaje tímto směrem.

Hodnocení turnaje pořadateli Petrem Malým a Josefem Kadeřábkem:

Z 21. ročníku jsme měli po dvouleté ´době temna´ mírné obavy a jsme nesmírně rádi, že tradice Bendy cupu ve Veltrubech stále pokračuje a zájem o něj byl opět obrovský. Zaměřili jsme se letos opět na oslovení sponzorů pro obohacení cen pro nejlepší týmy a jedince. Mistr si odvezl opět velký sud dvanáctky pivovaru Bernard a i další ceny pro týmy či jednotlivce byly též hodnotné. Musíme říci, že se vše opět vydařilo skvěle a výsledný počet devadesáti osmi hráčů je pro nás tou největší odměnou a také důkazem, že jdeme správným směrem. Všechna klání proběhla opět plně v rámci fair play a až na drobná poranění se nikomu nic vážného nestalo. Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům turnaje, obci Veltruby za podporu, obci Tři Dvory za zapůjčení digitální časomíry, obětavé asistentce Domče u zapisovacího stolu, pomocníkům v kuchyni i u udírny za fantastický guláš či klobásky, personálu hospůdky Myslivna za skvělou péči a závěrem samozřejmě všem zúčastněným hráčům, pro které toto vše děláme a máme velkou radost z jejich pozitivních reakcí. Ještě též zaslouží obdiv oba nováčci z Kutné Hory a Velimi, kteří dokázali nahradit oba ´odpadlíky´ a ještě si hned oba vybojovali čtvrtfinálové souboje. Je až obdivuhodné, kolik lidí si najde v dnešní uspěchané době čas vzít do ruky hokejku a vrátit se do mládežnických let, kdy jsme si pomocí tenisáku plnili sny o Naganském finále či Zlatém hattricku naší hokejové reprezentace. Večerní posezení, kde barvy dresů i hokejové umění nehrálo již žádnou roli, bych ohodnotil jako klasicky vydařené, kdy nebyla nouze o zpěv či tanec všech stylů či podob. Již se těšíme na příští 22. ročník, který opět něčím obohatíme.“

Konečné pořadí

1. Vokežumpy

2. Předsedovy děti

3. Švábi

4. HC Přeražený hokejky

5. Polepáci

6. HBC Vypelichaný vlci

7. Velimská RUKA

8. Žraloci Kutná Hora

9. Krvaví bizoni

10. Myšáci-Lachtani Sány

11. Hráďo-Pacienti

12. HC Pizizub