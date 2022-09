Předčasně ukončená sezona, pauza, postup ze SBLŽ do druhé ligy a celorepublikové souboje jsou před branami Geosan Arena. Zní to možná jako pohádka, ale je to skutečnost. Kolínské basketbalistky ovládly po strastech krajskou soutěž a v sezoně 2022/2023 se mohou těšit na soupeřky ze druhé ligy.