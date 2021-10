Ve druhém kole Středočeského krajského přeboru zajížděli futsalisté SKP Kolín na půdu malé slánské haly Bios, kde se setkali s tradičním týmem soutěže PK Třebusice. Hráči tohoto celku potvrdili, že v takové hale umějí hrát. I když se štěstím, získali všechny body, vyhráli 7:6.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

„Začali jsme velmi aktivně a po zásluze šli do vedení, v šesté minutě dokonce do dvougólového. Následně jsme si vytvořilo další dvě tutovky, které jsme ale neproměnili a od té doby to bylo špatné. Pomalé přistupování k útočícím hráčům a absolutní nedůraz v brankovišti. Cílem bylo, že soupeř v 9. minutě vyrovnal a nakonec si jasně došel pro poločasové vítězství,“ uvedl trenér Michal Škopek.