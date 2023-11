/FOTOGALERIE/ Štěpán Talich je v letošním roce další judista z Kolína, který získal medaili na republikovém šampionátu. Stalo se tak v Ostravě v konkurenci 37 závodníků. Celkem se přeboru zúčastnilo 395 závodníků a závodnic ze 123 oddílů.

Kolínští judisté se v těžké konkurenci neztratili. | Foto: Archiv oddílu

Štěpán Talich (U14) bojoval ve váze do 46 kg a hned v prvním zápase se předvedl parádním ipponem, kdy svého rivala hodil na čistá záda technikou uči mata.

„V dalším zápase proti protivníkovi z Ostravy spíše bránil a soustředil se na kontra techniky, kdy se mu podařilo soupeře sice ohrozit, ale ne hodit na bodovanou techniku. Bohužel při další zteči se Štěpánovi nepodařilo plně kontrolovat soupeře a svůj protiútok zahájil příliš pozdě a soupeři se podařilo skórovat na ippon,“ uvedl trenér Břetislav Olexa.

Talich tak musel do opravných bojů a již neopakovat žádnou chybu. V opravných bojích se probojoval až do boje o 3. místo, kde zvítězil diskvalifikací soupeře, který prováděl zakázanou techniku. S trochou štěstí tak vybojoval svou první vytouženou republikovou medaili.

„Štěpána musíme pochválit za aktivní judo, kdy se neuchyloval pouze k monotónnímu nastupování do jedné techniky, ale velice dobře kombinoval a využíval pohybu soupeře,“ podotkl Olexa.

Dalším kolínským horkým želízkem byl Radek Čepelák ve váze do 42 kg.

„Od Radka jsme očekávali, že bude bojovat o medaili. Po rozlosování závodníků jsme očekávali velmi tuhé boje, protože jeho nejbližší soupeři patří k adeptům na medaili,“ poznamenal Olexa.

Radek Čepelák podstoupil dohromady šest zápasů, kdy v pěti případech zápas končil v prodloužení. Tyto vyčerpávající boje se na něm podepsaly a s bilancí 4 výhry a 2 prohry skončil na pátém místě.

„Zejména v boji o třetí místo mu došly síly a tahal za kratší konec,“ konstatoval trenér.

Ostatním členům výpravy se již tolik nedařilo, ale nakonec vybojovali ještě bodované umístění – 7. místo Jakub Hodan, 9. místo Aneta Šípková.

O další cenné kovy bojovali kolínští judisté na mistrovství ČR mladšího dorostu U16, kde se představili Jan Masopust a Šimon Hamouz.

„Honzovi se i přes aktivní judo nepodařilo svého protivníka hodit. Bohužel jeho soupeř využil drobného zaváhání a hodil technikou de aši harai Honzu na wazari,“ posteskl si Břetislav Olexa.

Jan Masopust tak skončil v 1. kole, protože ho jeho soupeř do opravných bojů nevytáhl.

Šimon Hamouz v kategorii do 42 kg velmi dobře vstoupil do turnaje hodem kouči maki komi na wazari. V dalším zápase bohužel prohrál s vítězem skupiny na techniku o soto otoši.

Boj o 3. místo se závodníkem z Nového Bydžova byl pro trenéry i diváky strhující, neboť oba závodníci předváděli aktivní judo a zápas byl velmi vyrovnaný.

„V nastaveném prodloužením oba borci do sebe bušili, co to dalo, ale bohužel Šimon ve své zteči nožní technikou de aši harai příliš zatlačil do soupeře, který se tomuto útoku vyhnul a následoval kontra technikou uči mata, která by ohodnocena wazari,“ objasnil Olexa.

Šimon Hamouz díky tomu skončil pátý.

Konečná bilance z víkendu: 3. místo Štěpán Talich U14 -46 kg (5/1) 5. místo Radek Čepelák U14 -42 kg (4/2) 5. místo Šimon Hamouz U16 -42 kg (1/2) 7. místo Jakub Hodan U14 -73 kg (1/2), 9. místo Aneta Šípková U14 -44 kg (1/2) bez umístění Tobiáš Matějka U14 -42 kg (0/1) bez umístění Jan Masopust U16 -55 kg (0/1).

