Ceny se rozdávaly ve třech kategoriích – v kategorii žactva, společné kategorii dorostu a juniorů a v kategorii dospělých – vždy nejlepší desítce v anketě, ve které hlasovali trenéři a činovníci oddílu. Nejlepšími atlety uplynulého roku se mezi žáky stala Anna Radikovská, v mládeži Jakub Vítek a mezi dospělými Štěpán Hampl.

V kategorii mužů a žen tedy dominoval letošní nejrychlejší český sprinter v kategorii mužů do 22 let, svěřenec trenéra Antonína Morávka Štěpán Hampl, který loni reprezentoval Českou republiku na Mistrovství Evropy mužů a žen do 22 let a který překonal kolínský historický rekord v běhu na 100 metrů vynikajícím časem 10,36 s.

Druhou příčku obsadila bronzová medailistka z šampionátu žen do 22 let ve skoku o tyči, svěřenkyně svého otce a Boleslava Patery Zuzana Pražáková, rovněž česká reprezentantka na ME ve Švédsku a nejúspěšnější členka prvoligového týmu žen.

Bronzovou příčku pak obsadil stříbrný medailista z halového šampionátu mužů ve skoku do výšky, svěřenec Ratislava Šediny Matyáš Dalecký, který posunul hranici kolínského historického rekordu na 217 cm.

Pořadí v kategorii dospělých: 1. Štěpán Hampl 139, 2. Zuzana Pražáková 124, 3. Matyáš Dalecký 110, 4. Šárka Vachata 90, 5. Pavel Peňáz 84, 6. Lukáš Kozárek 70, 7. Milan Janoušek 40, 8. Pavel Krejča 35, 9. Michal Sebera 27, 10. Barbora Janůrková 20.

Nejnabitější byla kategorie mládeže, ve které na první desítku nestačil dokonce ani zisk medaile na mistrovství České republiky!

Z vítězství v anketě se mohl radovat dvojnásobný mistr ČR ve skoku o tyči juniorů a český reprezentant na Mistrovství Evropy juniorů Jakub Vítek, svěřenec Pavla Berana a odchovanec skupiny Veroniky Jelínkové, který v uplynulé sezoně posunul kolínský rekord na výborných 515 cm.

Druhé místo vybojoval svěřenec Tomáše Prajsnera Dominik Král, dvojnásobný mistr ČR v hodu kladivem mužů do 22 let i juniorů, reprezentant ČR na mezistátním utkání juniorů a držitel nových kolínských rekordů mužů i juniorů.

Třetí místo v anketě pak získala trojnásobná medailistka z šampionátů žen do 22 let a juniorek ve skoku vysokém, reprezentantka ČR na mistrovství Evropy juniorů a držitelka nového kolínského rekordu 183 cm, svěřenkyně Zuzany Hlavoňové.

Pořadí v kategorii mládeže: 1. Jakub Vítek 156, 2. Dominik Král 129, 3. Denisa Pešová 116, 4. Roman Pazdera 115, 5. Stanislav Jíra 103, 6. Karel Hanuš 68, 7. Lenka Novotná 48, 8. Matyáš Koška 43, 9. Jana Šafránková 31, 10. Dominik Holub 26.

V kategorii žactva jasně dominovala stříbrná medailistka z letní olympiády mládeže a bronzová medailistka z MČR oštěpařka Anna Radikovská, svěřenkyně svého otce Martina Radikovského a Jiřího Tučka, která překonala kolínský rekord žákyň hodem dlouhým 42,20 m a v anketě neztratila ani bod.

Za ní skončil svěřenec Kláry Tučkové a Jiřího Tučka Vlastimil Trnka, který vybojoval na MČR šesté místo a v celoročních tabulkách místo čtvrté v hodu kladivem a třetí příčku obsadil člen tréninkové skupiny Ondřeje Dudáše, který skončil na MČR žactva na čtvrtém místě ve skoku o tyči.

Pořadí v kategorii žactva: 1. Anna Radikovská 160, 2. Vlastimil Trnka 122, 3. Antonín Tvrzník 118, 4. Šimon Kratochvíl 97, 5. Vít Vinduška 71, 6. Anna Pátková 63, 7. Mojmír Pavlík a Barbora Štěrbová 50, 9. Vendula Hroudová 36, 10. Sára Šlégrová 22.

Sladké ocenění si také odnesly všechny kolínské členky družstva dorostenek, které v uplynulé sezoně pod vedení Jiřího Tučka a Kláry Tučkové suverénně vybojovaly titul mistryň České republiky, a titulem Talent sportovního střediska bylo oceněno čest mladých závodníků – Anna Radikovská, Anna Pátková, Natálie Kondrátová, Šimon Kratochvíl, Vít Vinduška a Jakub Douděra.