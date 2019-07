Na Mistrovství Evropy mužů a žen do 22 let, které hostí švédské Gävle, měla kolínská atletika dvojí zastoupení. Účastnické limity splnili sprinter Štěpán Hampl a tyčkařka Zuzana Pražáková. Jako první z nich se v prvním soutěžním dnu představil mistr ČR v této kategorii a svěřenec Antonína Morávka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Rozběhům na 100 metrů ale vůbec nepřálo na severu Evropy počasí. Ve značném chladnu foukal sprinterům do tváře výrazný protivítr, což se odrazilo na výkonech všech závodníků. Štěpán Hampl zaklekl do bloků hned v prvním ze čtyř rozběhů a bohužel start tohoto závodu se podařil až napotřetí. Navíc protivítr dosáhl hodnoty 2,1 m/s, a tak postup do semifinále si zajistili pouze tři přímo postupující sprinteři. Mezi ně se kolínský atlet nevešel. Cílovou čáru proťal na pátém místě v čase 10,99 s, což bylo 4 setiny od postupové třetí pozice a znamenalo to celkové 23. místo. Sám Štěpán v následném rozhovoru hodnotil svůj rozběh jako závod, v němž se mu startem počínaje nevedlo a výsledek byl pro něj zklamáním.