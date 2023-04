Startuje předkolo play off NBL. Kolín vyzve USK Praha

Byli velmi blízko k tomu, aby postoupili přímo do play off, jenomže šanci si nechali proklouznout mezi prsty, a tak basketbalisté Kolína musí do předkola, kde je čeká USK Praha. První duel se hraje v sobotu v Kolíně. Ale pozor: netradičně již v 16.45 hodin.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Kolín - USK Praha (86:87) | Foto: Adam Hruška