V Lize mistrů startuje Nymburk už počtvrté. V prvních dvou ročnících vždy postoupil ze skupiny, ale pak vypadl v úvodním kole play off. Loni se mu příliš nevedlo a skončil předposlední ve skupině a nepostoupil do dalších bojů. V této sezoně tak všichni od realizačního týmu po hráče touží po nápravě a chtějí ze skupiny projít do play off a v něm se pokusit zaútočit až na závěrečné Final Four. K tomu je ale ještě dlouhá cesta.

Pro postup je třeba skončit mezi čtyřmi nejlepšími týmy v konkurenci Bambergu, posledního finalisty Tenerife, Rigy, Peristeri, Gaziatepu, Mornaru Bar a Nižného Novgorodu.

„Minulou sezonu se postoupit nepovedlo, takže tuto sezonu chceme určitě postoupit. Máme na to dobře poskládaný tým, kombinujeme mladé i zkušené hráče. Věříme, že nám to vyjde a že můžeme dojít ještě někam dál,“ řekl reprezentační pivot Martin Peterka.

„Nejsilnější bude určitě Tenerife, to je favorit na první místo. Také známe Bamberg, který hodně obměnil tým, ale i tak bude spolu s Tenerife favoritem na postup. My ale také chceme být co nejvýše,“ dodal.

Prvním soupeřem je Bamberg, se kterým se Nymburk utkal už v minulé sezoně. Oba zápasy prohráli a německý celek pak došel až do závěrečného Final Four. Od té doby se však oba celky hodně změnily.

Nymburský tým zejména na postech cizinců, když přišli američtí pivoti Zach Hankins, Hayden Dalton, rozehrávači Roko Rogič a Deishuan Booker a křídlo Ivan Almeida. Místo reprezentanta Tomáše Vyorala český mistr angažoval Jakuba Tůmu. A na premiéru v Lize mistrů se chystá také Petr Šafarčík, který se k týmu připojil až v únoru po minulé sezoně Champions League.

„Natěšení je obrovské. Tohle je důvod, proč jsem do Nymburka šel. Ligu mistrů jsem si chtěl hodně zahrát a hodně mě to motivovalo, abych na sobě přes léto tvrdě pracoval,“ svěřil se Šafarčík. „Kvůli tomuhle jsme všichni do Nymburka přišli. Je to soutěž nejvyšší úrovně. A já chci dokázat, že na to mám a hlavně pomoci týmu k úspěchu. Jsem trochu nervózní, protože úplně nevím, co čekat, ale především se hrozně těším,“ přidal Hankins.

Na Královce se představí i pět českých reprezentantů z úspěšného mistrovství světa, kde v září vybojovali senzační šesté místo. Tehdy jejich výkony vzbudili mezi fanoušky euforii a hráči proto věří, že fanoušci nezapomněli a přijdou je povzbudit i na Ligu mistrů.

„Doufám, že díky mistrovství stoupl zájem o basketbal a že nás lidi přijdou podpořit. Budeme hrát v Praze, kam to mají všichni snadno dostupné. První dva zápasy jsou doma a jsou klíčové. Když se to povede, tak budeme mít výborný začátek do sezony. Tak snad lidi přijdou a pomohou nám,“ řekl Peterka.

„Očekávám, že ta euforie z mistrovství světa se přenese i na klubovou úroveň. Doufám, že lidi přijdou, protože je budeme moc potřebovat. Hned na začátek máme těžkého soupeře, ale když máte diváky v zádech, tak se hraje úplně jinak. A začínáme hned dvěma zápasy doma, tak by bylo ideální oba vyhrát a naplno využít domácí prostředí a formu kluků z reprezentace,“ doplnil člen širšího kádru reprezentace Šafarčík.

David Šváb