Starší žactvo přivezlo z přeboru kraje 19 medailí

Kolín - V neděli za teploty nepřesahující jednociferné hodnoty dokončili na kladenském stadiónu seriál atletických přeborů Středočeského kraje jednotlivců starší žáci a žákyně.

Už v loňském roce reprezentovala Markéta Štolová ČR na ME do 17 let v Gruzii a na mezistátním utkání dorostu | Foto: Atletika Chomutov

V konkurenci 20 klubů si nejlépe vedli závodníci Sokola Kolín-atletika, kteří vybojovali 19 medailí, z toho 8 zlatých. Jen o jednu medaili hůře si při stejném počtu titulů vedli domácí atleti a třetí v medailovém pořadí skončili chlapci a děvčata ze Staré Boleslavi. V chladném a větrném počasí předvedli nejkvalitnější výkony oštěpařka Anna Radikovská, sprinteři Vít Vinduška a Šimon Kratochvíl, kladivář Vlastimil Trnka a obě sprinterské štafety. 1. místa: Vinduška 60 m 7,37, Kratochvíl 150 m 17,80 a 300 m 30,37, Douděra dálka 560, Trnka kladivo 39,35, Radikovská 36,07, Konvalina, Synek, Vinduška, Kratochvíl 28,71, Cardová, Pesslová, Radikovská, Vlková 31,02. 2. místa: Petržálek 800 m 2:17,29, Kalaš 200 m př. 28,73, Douděra výška 170, Tvrzník tyč 260, Vlková 300 m 43,37, Trnka dálka 557. 3. místa: Synek 150 m 18,04, Cardová 150 m 20,24, Šlégrová kladivo 30,33, Hroudová oštěp 31,45, Douděra, Peroutka, Kalaš, Rosenberger 30,60.

Autor: Jiří Tuček