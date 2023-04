Vítězství, ale také kruté porážky si v dalším kole svých soutěží připsaly mládežnické basketbalové týmy z Kolína. A jak se jednotlivým celkům vedlo?

Mládežnickým týmům se na turnaji v Ostravě dařilo se střídavými úspěchy. | Foto: Archiv BC Kolín

U11 mladší minižáci – Přípravná soutěž

BA Nymburk – BC Kolín 67:35

Střelci: Holata V. 9, Kaprálek L. 8, Vondráček P. 7, Dlouhý I. 5, Hejl P. 2, Bukovský J. 2, Starý A. 2.

BA Nymburk – BC Kolín 37:29

Střelci: Kaprálek L. 10, Holata V. 6, Bukovský A. 3, Pavlas A. 2, Starý A. 2, Dlouhý I. 2, Hejl P. 2, Vondráček P. 2.

„Utkání začalo celkem komicky, protože jsem nechal v autě na nádraží v Kolíně dresy pro kluky. Díky rodičům, kteří mě odvezli do Kolína, se utkání odehrála normálně, jen s desetiminutovým zpožděním. Za oba zápasy musím kluky pochválit, postavení v obraně a pohyb hráčů v útoku se začíná rovnat basketbalu. V prvním zápase jsme nedokázali ubránit hráče domácích Hauerlanda Denise, s kterým jsme měli minizápas 34:35 pro nás,“ uvedl trenér David Machač.

Balíček smluv pro Hradec i Kolín. Pro trenéra, obránce a duo talentů

U15 starší žáci – Nadregionální liga

BC Kolín – TJ Jiskra Humpolec 84:37

„Odložené utkání s Humpolcem jsme jasně vyhráli. Co nám ale stále dělá problémy, je zajištění rychlého protiútoku, na kterém se snažíme dlouho pracovat a dostali jsme kvůli tomu několik snadných košů. A také jsme měli problém soupeře přehrát zcela jednoznačně, protože kluci žili dojmem, že jsme lepší a soupeř se vzdá sám,“ podotkl trenér Michal Vlček.

Střelci: Batelka Š. 21, Coubal J. 15, Kamiš K. 14, Starý M. 12, Jendželovský R. 12, Fučík V. 4, Kačer K. 2, Nosál J. 2, Křiva Š. 2.

BC Kolín – BC Vysočina 79:31

„Utkání s Vysočinou, prvním týmem tabulky, už bylo o něčem jiném. Pokud chceme pomýšlet na první místo v tabulce, nepřicházelo v úvahu nic jiného, než výhra. Zvlášť po tom, co jsme na půdě našeho soupeře prohráli o jedenáct bodů. Do zápasu jsme vstoupili vláčně a byli jsme překvapeni zónovou obranou soupeře. Po čase jsme si s ní dobře poradili a dokázali ji snadno přehrávat. Na to jsme navázali velmi dobrou obranou. Zápas jsme dokázali dovést do vítězného konce a už se těšíme na příští víkend, kde nás čeká dvojzápas s Českým Brodem,“ dodal Michal Vlček.

Střelci: Batelka Š. 22, Coubal J. 20, Jendželovský R. 16, Kamiš K. 8, Starý M. 4, Krause J. 4, Nosál J. 3, Křiva Š. 2.

U17 kadetky – Nadregionální liga

AŠ Mladá Boleslav – BC Kolín 38:45

„Nastoupily jsme ve velmi oslabené sestavě, díky tomu utkání bylo velmi vyrovnané a vypjaté. I přesto jsem byla velmi spokojená s těsnou obranou, kterou naše hráčky předvedly. Dokázaly jsme kontrolovat hru soupeře a přinutit je ke ztrátám míče. Naše hráčky se snažily být agresivní a rychlé, aby dokázaly získávat míče a přecházet do útoku. V útoku jsme měly několik nepřesností, neproměňování jasných střel a chyb z podkoše, které nás stály několik bodů. Nicméně díky těsné obraně jsme dokázaly udržet náskok a zvítězit o sedm bodů. Chtěla bych pochválit celý tým za tvrdou práci a bojovnost,“ řekla trenérka Lucie Vetorová.

Střelci: Bečvářová K. 20, Pithartová M. 10, Borovičková G. 7, Bártlová N. 6, Ulčová A. 2.

OKRES: Počasí fotbalu nepřálo. Tři zápasy se musely odložit

U19 junioři – Nadregionální liga

Sokol Nová Paka – BC Kolín 100:59

Střelci: Žiško A. 16, Hoffman P. 13, Klvaň M. 7, Kysilka A. 5, Zhříval F. 5, Zhříval J. 5, Sýkora V. 3, Bareš A. 3, Štícha A. 2.

Sokol Nová Paka – BC Kolín 107:87

Střelci: Bareš A. 20, Sýkora V. 18, Žiško A. 13, Hoffman P. 10, Zhříval F. 9, Kysilka A. 8, Klvaň M. 5, Zhříval J. 4.

„Do utkání proti Nové Pace jsme nastoupili velmi vlažně a proto zápas skončil krutou porážkou. První poločas stačil k rozhodnutí utkání. Nemůžeme si myslet, že s tak silným soupeřem můžeme vyhrávat, když v obraně ani trochu nepřitlačíme a v útoku jasné body z podkoše nejsme schopní proměnit. Druhá půle utkání byla vyrovnanější, ale my se musíme začít rvát o vítězství hned od začátku,“ poznamenal trenér Lukáš Sychra.

U19 juniorky – Nadregionální liga

Válečnice Děčín – BC Kolín 55:57

„Do utkání jsme vstoupily dobře a první čtvrtinu ovládly 17:8. V druhé jsme lehce povolily a nechaly soupeřky dotáhnout na rozdíl šesti bodů, abychom si dobrým výkonem ve třetí čtvrtině opět navýšily náskok na rozdíl jedenácti bodů. Bohužel do poslední čtvrtiny jsme vstoupily velmi špatně. Hráčky si myslely, že už je zápas vyhraný a díky tomu se z koncovky stalo drama, kdy děčínské hráčky stáhly jedenáctibodové manko na rozdíl jednoho bodu. I díky troše štěstí jsme si vedení pohlídaly a zápas dovedly do vítězného konce, přestože nám kvůli zranění chyběly tři hráčky,“ oddechl si trenér Lukáš Nečas.

Střelci: Bečvářová K. 20, Mikovcová K. 16, Kvačková K. 8, Pithartová M. 6, Vaňková T. 4, Dohaničová S. 3.

TJ Lokomotiva Liberec – BC Kolín 74:38

„Utkaly jsme se asi s nejsilnějším soupeřem v soutěži, který má skvěle poskládaný tým. Zápas jsme prohrály díky první a hlavně třetí čtvrtině, kde se nám nedařilo na útočné polovině. Ze zápasu se musíme ponaučit do závěrečných kol, protože takhle se prezentovat určitě nechceme,“ přiznala trenérka Radka Štěpánková.

Střelci: Mikovcová K. 12, Kvačková K. 10, Pithartová M. 4, Vaňková T. 4, Dohaničová S. 4, Bečvářová K. 4.

Medvědům sezona skončila. V předkole play off prohráli i druhý zápas