Jako první z kolínských závodníků se hned v prvé disciplíně, rozbězích na 60 metrů překážek, představila Martina Ježková, která se do startovní listiny z pozice třetí náhradnice dostala až na poslední chvíli. A příležitost chytila za pačesy. Ve svém rozběhu obsadila šestou příčku v novém osobním rekordu 9,41 s, celkově skončila z nejlepší české čtyřiadvacítky na 15. místě, a tím si zajistila od 1. července místo v Atletickém sportovním centru mládeže Kolín zřizovaném Středočeským krajem.

Hned po ní zaklekli do startovních bloků na stejné trati i dva kolínští žáci, kteří díky svým předchozím časům v této sezóně nastupovali s finálovými ambicemi. To potvrdil v druhém rozběhu Marek Převrátil. Byl sice časem 8,89 s pomalejší než hned pět nejrychlejších překážkářů z rozběhu prvního, ale dokázal ve svém běhu vybojovat o setinku druhou příčku, která byla přímo postupová. Bohužel totéž už nepodařilo ve třetím rozběhu Vojtěchu Kofroňovi, který proběhl cílem na třetí pozici v čase 8,95 s, což na postup časem nestačilo a byla z toho celková jedenáctá pozice. I pro něj ale toto umístění znamená letní zařazení do ASCM.

Po překážkových šedesátkách přišly na řadu rozběhy na hladké šedesátce. Mezi dívkami si skvěle vedla ve svém prvním velkém atletickém startu Aneta Bedrnová. Ta nastoupila ve třetím rozběhu a zaběhla si velký osobní rekord 7,80 s, který byl zároveň vyrovnaným historickým kolínským rekordem této kategorie, který držela Kristýna Šlehubrová. Přesto to na přímý postup z prvých dvou míst mezi nejlepší osmičku nestačilo. Protože ale tento čas byl čtvrtým nejrychlejším ze všech rozběhů, Anetu finálový závod neminul.

V kategorii žáků nastoupili dva kolínští sprinteři. V prvním rozběhu to byl Lukáš Sauer, kterému se ale jeho první mistrovský závod příliš nevydařil. V čase 7,90 s doběhl na osmém místě a celkově obsadil 24. příčku. Ve třetím rozběhu zaklekl do bloků Jan Šmejkal. Tomu se naopak závod nadmíru vydařil. V rozběhu doběhl na čtvrté pozici, výrazně si o 18 setin vylepšil osobní maximum na 7,44 s a na celkové deváté příčce jej od postupu do finále dělilo pět setinek.

Dvě hodiny po úspěšném rozběhu čekalo na Marka Převrátila finále běhu na 60 metrů překážek. V osmé dráze se mu závod nadmíru vydařil, když posunul svůj osobní rekord na 8,73 s, doběhl na výborném šestém místě a na bronz mu chybělo 12 setin.

O čtvrt hodiny později čekalo první mistrovské finále v životě sprinterku Anetu Bedrnovou. Té se sice úplně nevydařil start, ale v průběhu trati mohutně dotahovala a byl z toho nový osobní i kolínský historický rekord 7,79 s a vynikající páté místo čtyři setiny za medailí.

Vojtěchu Kofroňovi, jedinému kolínskému reprezentantu v technických disciplínách, se stoprocentně nevydařil ani jeho druhý start ve skoku dalekém. První pokus přešlápl, ve druhém dolétl na 550 cm a poslední daleký pokus bohužel znovu přešlápl. V celkovém pořadí tak obsadil třinácté místo.

Poslední sobotní kolínskou účast obstarali žáci v rozbězích na 300 metrů. Martin Hovorka i Ondřej Musil předvedli své nejrychlejší životní časy. Více se dařilo Martinu Hovorkovi, který ve svém rozběhu obsadil čtvrtou příčku a čas 39,45 s mu vynesl konečné 14. místo. Ondřej Musil doběhl ve svém rozběh jako pátý a čas 39,87 jej zařadil na 19. místo.

Nedělní pořad zahájila z kolínského pohledu v rozběhu na 150 metrů Aneta Bedrnová. Ta nastoupila hned v prvním rozběhu a na cílových čarách se dokázala protlačit ve výrazném osobním rekordu 19,24 s na druhou příčku. Protože však přímý postup měla zajištěný pouze vítězka, musela čekat, zda jí tento čas bude stačit. Bohužel už po třetím rozběhu věděla, že se mezi nejlepší šestici neprobojuje. Nakonec obsadila i tak výbornou osmou příčku.

V následujících rozbězích žáků na 150 metrů zaklekla do bloků hned trojice mladých kolínských sprinterů. Nejlépe si vedl ve čtvrtém rozběhu Jan Šmejkal, který stlačil svůj osobní rekord poprvé pod 18 vteřin na 17,96 s, a to znamenalo umístění na celkovém 9. místě. Osobní maximum si výrazně vylepšil také Štěpán Holeček, kterému čas 18,14 s vynesl 15. místo a letní zařazení do ASCM. Poslední kolínský zástupce Lukáš Sauer zaběhl trať za 18,84 s a skončil na 23. příčce.

Poslední kolínský individuální start obstarala v běhu na 3000 metrů Veronika Beránková. Ve svém třetím závodě v životě si vedla výborně. Ve velmi rychle rozběhnutém běhu jí sice v závěru docházely sily, ale dokázala si vylepšit osobní maximum o 13 vteřin na 11:58,31 min., a to znamenalo výtečné osmé místo, po několika letech kolínské „finálové“ umístění v běžecké disciplíně v jakékoli ženské kategorii.

Dívčí štafeta na 4x200 metrů ve složení Aneta Bedrnová, Martina Ježková, Mia Plačková a Vanessa Stachová startovala ve čtvrtém z osmi běhů, doběhla v něm druhá v čase 1:48,07 min., a to v celkovém pořadí znamenalo 13. místo.

To nejlepší ale přišlo nakonec. Chlapecká štafeta v sestavě Jan Šmejkal, Ondřej Musil, Štěpán Holeček a Lukáš Sauer startovala v prvním běhu. Jan Šmejkal ji skvěle rozběhl, další dva členové vedení udrželi a finišman Lukáš Sauer nakonec jen těsně podlehl štafetě Moravské Slavie Brno. S časem 1:38,02 min. museli kolínští žáci čekat na výsledky dalších čtyř běhů. V těch už ale byla lepší pouze celkově vítězná štafeta Plzně, a tak z toho byla skvělá bronzová medaile.

Vystoupení kolínských žáků v konkurenci téměř pěti stovek mladých atletů ze 122 klubů tak bylo zásluhou bronzové medaile štafety žáků, čtyř umístění v nejlepší české osmičce díky páté a osmé Anetě Bedrnové, šestému Marku Převrátilovi a osmé Veronice Beránkové a dalších osmi umístění do 16. místa rozhodně úspěšné.

