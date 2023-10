Vyhřívali se na druhém místě tabulky NBL, popáté v řadě hráli ve vlastní hale, navíc hostili nováčka soutěže. Vše jim hrálo do karet. Jenomže předzápasové prognózy je jedna věc, realita druhá. Basketbalisté Kolína v šestém kole nejvyšší soutěže prohráli na domácí palubovce s Pískem 91:94.

„Písek odehrál výborné utkání. Dobře bránil, bojoval od první do poslední vteřiny a zaslouženě vyhrál,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„My jsme po první smolné porážce na Slavii dostali v neděli při domácí premiéře studenou sprchu od Nymburka. Navíc před tímto utkáním vypadl Dalibor Fait, který je pro nás klíčový. Na druhou stranu jsme měli nějaký taktický plán a opravdu jsme přijeli připravení a 30 minut jsme to do puntíku dodržovali a byli ve vedení o 16 bodů. Pak jsme se bohužel zalekli možné výhry, navíc se vyfaulovala klíčová dvojice Petr Šlechta, Martin Svoboda. A soupeř trefil všechno, co mohl, a rázem bylo utkání zcela otevřené. V závěru už to bylo hop nebo trop. Naštěstí nám taky padlo a Filip Halada naprosto volnou střelu v koncovce nedal. A my tak můžeme slavit,“ řekl nadšený trenér Písku Jan Čech.

Klíčová pro další průběh zápasu byla třetí čtvrtina. Písek udržel vysoké tempo hry, byl pohyblivější, agresivnější a hlavně spustil svůj celoplošný presink. Díky tomu si vybudoval vedení o 16 bodů. Bylo otázkou, jestli náskok udrží. Udržel, přestože se Medvědi dokázali vzchopit. Manko umazávali, dotáhli se na tři body a v poslední vteřině měli možnost posunout duel do prodloužení, ale Halada volnou střelu za tři body poslal pouze do obroučky. Hráči Písku tak mohli slavit první výhru v nejvyšší soutěži mužů. Pro Kolín to byla druhá porážka v sezoně, druhá domácí.

„Prohráli jsme na doskoku, to se nám zatím nestávalo. Písek byl v této činnosti lepší a hlavně měl 16 útočných doskoků a my udělali 15 chyb, spíš naší vinou, než že by si je vynutil Písek,“ podotkl Benáček.

„Vím, že jedna vlaštovka jaro nedělá, na druhou stranu pro nás je tohle obrovská vzpruha. Je to pro nás neskutečná motivace do další práce, jsem na kluky opravdu hrdý,“ dodal Čech.

Body: Smith 30, Novotný 15, Petráš 14, Číž 13, Halada 8, Štěpán 4, Goga 3, Novák 3, Redparth 1 – Svoboda 18, Sýkora 16, Novotný 13, Šlechta 12, Skalička 11, Borovka 9, Englický 8, Šimonek 5, Kojzar 2. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Kovačovič. Trojky: 37/11:37/12. Střelba 2 body: 32/21:38/25. TH: 24/16:12/8. Doskoky: 34:46. Chyby: 16:27. Diváků: 550. Průběh: 24:24, 49:51, 64:80.

