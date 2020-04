Petr Cícha (38). Florbalu se věnuje víc jak dvacet let. Hraje za FBC Pitbulls Kolín. Bydlí ve Velkém Oseku. Vzhledem k tomu, že dělá PR managera, může v době pandemie pracovat z domova. Jinak tráví čas ve svém domě se zahradou.

Omezila vám pandemie hodně sportovní život?

Pro kolektivní sport to byl samozřejmě velký zásah, navíc v rozjeté sezoně. Ale jsou důležitější věci než sport, je potřeba to brát jako fakt, zdraví je hlavní. Český florbal navíc relativně včas rozhodl o konci sezony, takže je možné ladit formu už s ohledem na tu novou, tudíž není nyní potřeba tolik práce s hokejkou a fyzickou kondici a drobnou, individuální techniku lze trénovat doma i v omezených podmínkách. Ale samozřejmě nic nevynahradí tréninky v kolektivu, to schází nejvýrazněji, v tom je kouzlo kolektivních sportů. Ale kromě hraní zodpovídám i za chod klubu a tam je nyní plánování přípravných turnajů, soustředění a dalších aktivit věštění z křišťálové koule, jelikož se situace mění každý den.

Prozraďte, jak se udržujete v kondici?

Doma se snažím dělat posilovací cviky na zpevnění těla a stabilitu, na zahradě mám možnost trochu provětrat hokejku na techniku a střelbu a v lese cvičení doplňuji během, zejména moje nohy "milují" písek a kopečky.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Hlavní je nezahálet, nebrat současnou situaci jako volno, každá aktivita je důležitá, není to jen o tom vyloženě trénovat florbalovou techniku, ale i zpevnit tělo a podobně. Určitě doporučuji sledovat stránky Českého florbalu, kde je speciální sekce zaměřená právě na cvičení a rozvoj během karantény. A také lze aktuální situaci využít pro vzdělávání, zjistit více o správném stravování, regeneraci, herních režimech a podobně.

Co vás karanténa naučila?

Vzhledem ke složitější situaci s vycházením přeci jen při nakupování více přemýšlím, co a jak koupit a co uvařit, aby to dávalo smysl.

Roušku jste si ušil vlastní, nebo jste ji dostal?

Roušku jsem dostal od rodičů, jinak jsem improvizoval zimní maskou na obličej.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

Florbal dělám kvůli partě, kvůli zábavě, kvůli kolektivu. Takže nejvíc se těším na srandičky a vzájemné hecování.