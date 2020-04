Michal Škopek (49). Sport je mu opravdovou láskou. Aktivně hraje fotbal již 44 let, futsal 25 let a také se pravidelně zúčastní závodů v jachtingu. Středoškolský učitel pracuje z domova a karanténu tráví v kolínském panelovém bytě společně se svojí přítelkyní.

Jak moc vám karanténa omezila sportovní život?

Nehrají se soutěže. Ve futsale jsme nesehráli postupové utkání ve veteránském futsale na MČR a bylo zrušeno MČR Policie ČR. Ve fotbale po zimní přípravě nezačaly jarní zápasy a tréninky jsou také zrušeny. Navíc jsem se měl ještě v březnu zúčastnit největší a nejnáročnější námořní regaty v jachtingu pořádané českým organizátorem, ale ta byla bohužel také zrušena.

Jak se udržujete v kondici?

Individuálně trénovat zakázané není, takže když dovolí počasí, které není ideální, tak kolo. Běhání v roušce je hnus, takže k tomu jsem se nedostal.

Jaký domácí trénink byste doporučil všem?

Cvičení s vlastním tělem – kliky, sedy, angličáky a další případné protahovací cvičení

Co vás karanténa naučila?

Asi si víc myji ruce.

Roušku jste si ušil vlastní, nebo jste ji dostal. Případně od koho?

Obdrželi jsme je od tchyně, ale i moje máma šije, a ta dokonce pro celý domov důchodců.

Na co se nejvíce těšíte, až karanténa skončí?

V květnu budu slavit kulatiny, tak doufám, že se to do té doby vzpamatuje a proběhne nejen oslava, ale také návrat ke sportovním aktivitám, které k životu potřebuji.