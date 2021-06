PAZDERA ROMAN

Oddíl: Sokol Kolín-atletika

Rok narození: 2001

Úspěchy 2020: Trojnásobný juniorský mistr České republiky v běhu na 5000 a 10000 metrů na dráze a v silničním běhu na 10 kilometrů Běchovice – Praha, 6. místo na mistrovství České republiky mužů v běhu na 5000 metrů, reprezentoval Českou republiku na mezistátním utkání Polsko – Česká republika, kde obsadil v běhu na 5000 metrů 3. místo

Trenérka: Jana Šedinová

Mládež

OLIVOVÁ NATÁLIE

Oddíl: Sokol Kolín-atletika

Rok narození: 2003

Úspěchy 2020: Trojnásobná mistryně České republiky v kategorii dorostenek v sedmiboji na dráze v druhém nejlepším světovém výkonu roku 2020, v halovém pětiboji a ve skoku vysokém v hale, na mistrovství České republiky dále vybojovala bronzovou medaili ve vrhu koulí, 4. místo ve skoku vysokém na dráze a 8. místo v hodu oštěpem. Překonala kolínské historické dorostenecké rekordy ve skoku vysokém (174 cm) a v sedmiboji (5476 b.). Byla členkou kolínského týmu juniorek, který vybojoval ve finále mistrovství ČR stříbrné medaile a stal se mistrem Čech.

Trenéři: Martin Radikovský a Jiří Tuček

Družstva

Dospělí

SC KOLÍN – LEDNÍ HOKEJ – muži

Úspěchy 2020: Týmu Kolínských kozlů se podařilo v sezoně 2019/2020 obsadit první místo po základní části 2. ligy. Po vypuknutí covidové pandemie bylo zrušeno play off soutěže, ale Kolín díky umístění na první příčce dostal možnost postoupit do 1. Chance ligy i bez play off. Nabídku přijal a potvrdil účast v Chance lize, profesionální soutěži. Kolín se tak po 37 letech znovu dočkal účasti hokejistů v 1. lize. Zajímavostí je, že i mezi profesionály Kolínští dávají důraz na vlastní odchovance. V týmu, který se zapojil do druhé nejvyšší soutěže v ČR, je více než polovina Kolíňáků. Začátek sezony v profesionální soutěži vyšel kolínským dobře. Plně bodovali v úvodním domácím utkání sezony proti Vsetínu, kdy na zimním stadionu fandilo téměř třináct stovek fanoušků. V sezoně nakonec patřilo Kolínu 16. místo.

Složení družstva: Hermann Denis, Malý Josef, Sejpal Martin, Zumr Dominik, Martínek Ondřej, Hanzl Jan, Kozák Luboš, Havelka Lukáš, Jankovský Václav, Procházka Michal, Březina Marek, Němec Marek, Šafránek David, Sladký Bohumil, Stehlík Jan, Pýcha Petr, Semirád Jakub, Barták Martin, Mašín Patrik, Jelínek Radek, Vaňkovský Filip, Martínek Robin, Nutil Josef, Kysela Jiří, Dotter Samuel, Pilný Josef, Zich Adam, Netušil Robin, Mežnar Erik, Hasil Matěj, Pilný Radek

Trenéři: Petr Martínek, Jiří Kadlec, Jiří Pecka

Vedoucí: Tereza Marvánková Hölzlová, Josef Nutil

Mládež

SK VOLEJBAL – junioři

Úspěchy 2020: Tým bez jediné porážky zvítězil v 1. lize juniorů a vybojoval postup do extraligy

Složení družstva: Hovorka, Tichý, Russ, Novotný, Hauf, Kubrycht, Kadečka, Patočka, Stieber, Hoang, Šotola, Stoupa, Vondráček, Kolek, Ječmínek

Trenéři: Daniel Špringer, Miroslav Šotola

Trenér roku

MARTÍNEK PETR

Oddíl: SC Kolín

Úspěchy 2020: Hlavní trenér A-týmu SC Kolín, který z prvního místa po základní části 2. ligy postoupil pro tuto sezonu do profesionální Chance ligy.