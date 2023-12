/FOTOGALERIE/ Naprosto dominantním způsobem ovládli futsalisté SKP Kolín první ročník Memoriálu Zdeňka Hejduka mladšího. Vyhráli všech pět zápasů, navíc nedostali ani gól. A to přitom neměli v sestavě klasického brankáře.

1. ročník Memoriálu Zdeňka Hejduka mladšího vyhrál tým SKP Kolín. | Foto: Zdeněk Hejduk

„Sešli jsme se na tuto akci v podstatě v plné sestavě a bylo to znát. Doufám, že si výkonnost přeneseme i do mistrovských zápasů, kde se nám moc nedaří,“ řekl po turnaji hráč vítězného SKP Kolín Lukáš Slezák.

„Turnaj měl svou úroveň, kromě SKP všechny týmy byly vyrovnané a každý mohl porazit každého,“ připojil se kapitán Třech Dvorů Vladimír Novák.

Umístění nebylo vůbec důležité. Hráči se sešli pro to, aby zavzpomínali na kamaráda Zdeňka Hejduka, který před pár měsíci tragicky zahynul při dopravní nehodě hasičské cisterny.

„Byla to super akce. Nejenže jsme zavzpomínali na Zdeňka, ale také jsme se během svátku protáhli,“ kvitoval hráč Býchor Zdeněk Jirkovský.

„Příští rok určitě na tuto akci zase přijedeme a budeme rádi, když tento Memoriál bude pokračovat,“ řekl ředitel kolínských hasičů Dalibor Zeman.

Turnaje se zúčastnilo šest týmů, kde Zdeněk Hejduk mladší zanechal největší fotbalovou a futsalovou stopu.

„Turnaj splnil očekávání, vše proběhlo v duchu fair-play. Byl jsem také rád, že dorazili rodiče Zdendy. Jeho maminka dost často chodila na naše futsalové zápasy a byla velkou fanynkou,“ podotkl hlavní organizátor Michal Škopek.

„Na závěrečném vyhlášení výsledků jsme si na Zdendu zavzpomínali a slíbil jsem uspořádání druhého ročníku. Všechny týmy účast přislíbily,“ dodal Michal Škopek.

V hale nebyl jediný člověk, který by Zdeňka Hejduka mladšího neznal. Všichni na něho měli jen ty nejlepší vzpomínky.

„Zavzpomínali jsme na našeho kamaráda, se kterým jsme vyrůstali, spoluhráče z fotbalových trávníků a futsalových palubovek, parťáka z různých kulturních akcí a kluka, který nikdy nezkazil žádnou srandu, na našeho Zdenu,“ řekl brankář Krampolu Denis Jeřábek.

„Za organizaci vzpomínkového setkání patří díky Michalovi Škopkovi a také všem, kteří dorazili. Zdena žije dál v našich srdcích,“ dodal.

Zápolení hráčů po celou dobu sledovali rodiče zesnulého Zdeňka Hejduka mladšího. Uspořádání vzpomínkové akce je velmi potěšilo.

„Moc dobrý nápad, přesně tohle měl Zděnda rád a mezi těmi kluky jsem jej během dne několikrát viděl. Bylo tam hodně jeho kamarádů z různých fotbalových mužstev, které známe i my s manželkou a kteří se vždy hlásí, i kolegové od hasičů. Když při společném focení všichni nahlas zakřičeli jeho jméno, nešlo se ubránit slzám,“ řekl dojatý otec Zdeněk Hejduk.

„Je to smutné, ale pokud se z toho stane tradice a pánové, kteří s ním hrávali, se takhle vždycky jednou za rok sejdou, bude to hezká připomínka něčeho, co už nejde vrátit,“ dodal.

Pořadí turnaje:

1. SKP Kolín

2. HZS Kolín

3. Krampol Kolín

4. Býchory

5. Polepy

6. Tři Dvory

