„Zápas se mi hodnotí špatně, jelikož jsme prohráli. Jsem celkem rozladěný, protože jsem si myslel, že v Pardubicích uspějeme, ale to se nám nepovedlo,“ posteskl si ústřední rozehrávač Kolína Adam Číž.

„Zápas se zlomil tím, že domácí hráli celý zápas zkušeně, ctili svoje pravidla. Hráli dobře, trpělivě v útoku. Nám se sice ze začátku povedlo držet krok, ale pak jsme hráli takticky špatně a nedotáhli jsme to do koncovky,“ litoval autor jedenácti kolínských bodů.

„Byl to dobrý zápas, padalo hodně bodů. Kolín nás trochu překvapil. Řekl bych, že od té doby, co jsme s ním hráli poprvé, se ve všem zlepšil. V obraně i v útoku. Byl to těžký soupeř, ale zvládli jsme ho, za což jsme samozřejmě rádi,“ řekl křídelní útočník Pardubic David Škranc.

Kolín byl do poločasu lepší v šestkách, bodech z brejků i na doskoku. Ještě na konci třetí čtvrtiny byl stav vyrovnaný. Jenomže pak se domácí začali prosazovat z útočných doskoků. Medvědi najednou ztráceli. Šest minut před koncem mohli ještě pomýšlet na zvrat, když prohrávali o pět bodů, pak se však do hlavní role pasoval Vyoral, který byl minimálně v první půli neviditelný. V závěru zaznamenal jedenáct bodů a byl hlavním strůjcem vítězství Pardubic.

„Myslím, že výsledek je nakonec vůči nám trošku krutý. Odehráli jsme velmi dobré utkání. Potvrdili jsme, že máme vzrůstající formu, ale bohužel neudržíme kvalitu našeho výkonu po celých 40 minut. Pětiminutový výpadek ve čtvrté čtvrtině nás stál vítězství,“ konstatoval trenér Kolína Pavel Beneš.

„Jinak ale určitě jdeme nahoru. Potřebujeme se dobře připravit na skupinu A2, abychom se dostali do předkola play-off,“ dodal šéf kolínské lavičky.

„Jsem šťastný, že se nám podařilo vyhrát, protože poslední tři zápasy – s Opavou a dvakrát ve Svitavách – jsme nehráli tak, jak se chceme prezentovat. Navíc nám chybí dva důležití hráči Viktor Půlpán a Ozren Pavlovič. V obraně určitě máme věci, které se dají zlepšovat, ale dařilo se nám v ofenzivní fázi, a když jsme potřebovali, v kritických momentech jsme lépe zvládali i obranu. To rozhodlo,“ uvedl trenér Pardubic Ken Scalabroni.

Body: Škranc 25, Vyoral 21, Švrdlík 14, Kohout 12, Slanina 7, Svoboda 6, Svojanovský 5, Nečas 4 – Igrutinovic 16, Durham 14, Richardson 14, Granić 13, Machač 12, Číž 11, Kolář 2. Rozhodčí: Salvetr, Nejezchleb, Hecl. Střelba 2 body: 39/25:44/21. Trojky: 31/11:16/8. TH: 14/11:20/16. Doskoky: 31:35. Chyby: 24:20. Diváků: 817. Čtvrtiny: 26:26, 22:20, 20:17, 26:19.