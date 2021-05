„Čekají nás poslední dva duely této sezony a uděláme vše pro to, abychom v neděli mohli oslavit zisk bronzu z této už tak úspěšné sezony,“ uvedl kolínský asistent Filip Rytina.

V pátečním utkání nastoupí Medvědi na brněnské palubovce a udělají vše pro to, aby si do nedělní odvety odvezli co nejlepší výsledek.

Nečeká je ale nic snadného. Oba týmy se v letošní sezoně NBL utkaly čtyřikrát a pokaždé uspěl domácí tým.

„Série dvou zápasů o třetí místo rozhodne větší vůle po vítězství, týmovost a energie. Naše vzájemná bilance je vyrovnaná, když ani jeden tým nebyl schopen vyhrát na půdě soupeře. Tím pádem bude rozhodovat každý bod, každý detail a schopnost udržet koncentraci po celých 80 minut hracího času,“ řekl brněnský asistent Luboš Bartoň.

Tým trenéra Lubomíra Růžičky táhnou především výkony členů širšího výběru reprezentace České republiky Viktora Půlpána, který do Brna v létě přestoupil z Pardubic, Šimona Puršla a Radka Farského. Opomíjet nesmíme ani zaoceánskou posilu Javiona Blakea a bulharského reprezentanta Aleksandra Georgieva. Mezi další stěžejní hráče Brna patří kapitán Jan Kozina, dvojice podkošových hráčů Jakub Jokl s Jakubem Krakovičem a ostrostřelec z perimetru Zdeněk Nehyba.

V průběhu nadstavbové části tým posílil Fin Aapeli Alanem. Z mladých hráčů září především Richard Bálint, syn ex-trenéra NH Ostrava Petera Bálinta, se v pouhých 18 letech stává jednou z hlavních ofenzivních zbraní týmu zpod Špilberku. V posledních utkáních se na hřiště dostává i Ondřej Husták a Petr Křivánek, což je mladší bratr kolínského Jana Křivánka.

Půjde tedy o velmi pikantní souboj. Kdo bude mít větší důvod k radosti?