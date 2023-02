Souboj poražených. Kdo si zlepší náladu a postoupí do Final 4?

Ve středu přišli o možnost postoupit do Final 4 v evropském poháru Alpe Adria Cupu, v sobotu budou mít druhou možnost, jak se do finálových bojů probojovat, tentokrát to bude v Českém poháru, kde se basketbalisté Kolína ve čtvrtfinále utkají s Pardubicemi.

Čtvrtfinále basketbalového Alpe Adria Cupu: BC Geosan Kolín - BC GGMT Vídeň 74:72. | Foto: David Kratochvíl