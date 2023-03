Netradiční den, tradiční čas. Basketbalisté Kolína v pátečním podvečeru sehrají další kolo nadstavbové části skupiny A1. Od 17.45 hodin hostí Opavu.

Z basketbalového utkání NBL Kolín - Opava (75.80) | Foto: David Kratochvíl

„Všichni víme, o co v tomto utkání jde. Pokud se nám podaří zvítězit, zvýší se naše šance na vyhnutí se předkolu play-off. Do utkání jdeme s jediným cílem, a to vyhrát,“ uvedl asistent Filip Rytina.

Oba týmy si v uplynulém kole připsaly výhru. Kolín na své palubovce porazil Pardubice a Opava si poradila taktéž na své půdě s ostravskou Novou Hutí.

Pohled na tabulku jasně určuje to, o jak důležitý zápas se bude jednat. Opava se dělí s Ostravou o šestou pozici a Medvědi zaostávají na osmém místě o pouhou jednu výhru.

„Opava v minulém utkání doma deklasovala Ostravu, vypadá to, že herně se tým trenéra Czudka zvedá. My jsme ovšem teď povzbuzeni ziskem bronzu z Českého poháru a středeční výhrou nad Pardubicemi. Na hřišti necháme všechno a pokud navážeme na obranou činnost z minulého utkání, věřím, že uspějeme i tentokrát,“ řekl kapitán Adam Číž.

