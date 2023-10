Basketbalisté Kolína se vezou na vítězné vlně. V letošním ročníku NBL ještě neprohráli, připsali tři výhry a díky lepšímu skóre se vyhřívají na prvním místě tabulky.

Z utkání BC Kolín - Slavia Praha (85:75). | Foto: David Kratochvíl

Ve středu nastoupí k dalšímu domácímu zápasu, bude to již třetí duel v hale Spojů řadě. Tentokrát přijede USK Praha.

Medvědi si smlsli na dalším soupeři

Střetnou se dva týmy, které v letošní sezoně ještě neklopýtly.

„USK Praha odehrálo výborné utkání s Nymburkem, čtyřicet minut hrálo výbornou hru jak na obranné, tak útočné polovině hřiště a určitě má náš respekt,“ uvedl trenér Kolína Predrag Benáček.

„Mají nového Američana na pozici 4, uvidíme, jak se zapojí do středečního utkání. Náš cíl zůstává stejný, a to vítězství na domácí palubovce. S tím do zápasu vstupujeme a uděláme pro to maximum,“ dodal.

Kolín nemá na Pražany dobré vzpomínky. V loňské sezoně ani jednou nezvítězil, dokonce s nimi vypadl v předkole play off.

„Zápas proti USK Praha není nikdy jednoduchý. Prezentují se kolektivním, rychlým a agresivním basketbalem a my se na to musíme připravit,“ poznamenal křídelní útočník Medvědů Lukáš Stegbauer.

„Na utkání se velmi těšíme, protože budeme opět hrát před domácím publikem, které nás vždy žene kupředu,“ dodal.

Utkání začíná v 17.45 hodin.

