„V minulých dnech jsem prošel vyšetřeními a lékaři mi diagnostikovali roztroušenou sklerózu. V pátek jsem začal s léčbou. Je to nemoc na celý život, ale bylo mi řečeno, že dnešní medicína je na tom tak dobře, že mě udrží bez nějakého omezení při normálním životě. Nemělo by mě to nijak omezovat,“ řekl Tůma v rozhovoru pro klubový web.

Litoměřický rodák měl potíže už během přípravy, kdy při únavě začínal vidět dvojitě. „Na očním mi nic nenašli. Tak jsem šel na neurologii, udělali mi magnetickou rezonanci mozku a tam se objevil zánět na několika místech včetně krční páteře a zadní části mozku, což právě ovlivňuje vidění. Pak mi udělali lumbální punkci, což byla nejvíc nepříjemná bolest, jakou jsem kdy zažil. A tam se ukázalo, že zánět je autoimunitní onemocnění, čili roztroušená skleróza,“ popisoval Tůma.

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém napadá centrální nervovou soustavu. Nemoc postihuje zejména mladé dospělé (od 20 do 40 let) a její výskyt je častější u žen (přibližně v poměru 2:1). Její výskyt se pohybuje v rozmezí od 2 do 150 pacientů na 100 000 obyvatel. Nedá se zcela vyléčit, ale lze potlačit většinu příznaků a zpomalit progres.

„Začnu třemi dávkami kortikosteroidů. Pak budu užívat prášky, které by měly bránit dalšímu vzniku zánětu. Měly by to potlačit a mělo by být vše v pohodě. Za týden bych měl začít pomalu trénovat. Léčba by mi měla pomoci zabránit nějakým komplikacím a normálně bych měl dál fungovat s týmem jako dřív,“ dodal Tůma.

Nejznámějším případem basketbalisty s roztroušenou sklerózou je Pavel Miloš. Dnes dvaačtyřicetiletý bývalý reprezentant patří mezi nejlepší střelce v historii české ligy. Dokonce v roce 2005 byl blízko NBA. V závěru kariéry ho ale brzdily zdravotní potíže, ze kterých se vyklubala roztroušená skleróza. Dokázal se však po kratší pauze vrátit a normálně hrát nejvyšší soutěž.

„Po konci kariéry chvilku trénoval na USK, kde jsem se s ním setkal. Kdybych to o něm nevěděl, tak bych to na něm nepoznal. Rád bych to s ním probral, protože chci znát pohled více lidí, u kterých se tohle projevilo. Přijde mi, že to na každého působí jinak. Je to hodně individuální,“ řekl Tůma.

Věří, že léčba zabere a brzy opět bude hrát. „Chtěl bych stihnout domácí zápas Ligy mistrů s Igokeou 26. října. Ale kortikosteroidy působí na každého jinak, tak uvidíme. Chci hrát proti Igokee, je to možné, ale nechci nic slibovat,“ dodal.

V procesu léčby má Tůma plnou podporu i od svého nymburského klubu. „Jsou situace, kdy musí jít stranou vše, kromě zdraví. Jakub ví, že má naší absolutní podporu. Je součástí naší nymburské basketbalové rodiny a v každé situaci se o nás může opřít. Věříme, že bude zpátky na hřišti co nejdřív,“ řekl výkonný ředitel Nymburka Ondřej Šimeček.

David Šváb