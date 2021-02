„Pro nás byl úspěch probojovat se do finále. Jsme za stříbrnou medaili nesmírně rádi. Přáli bychom si, aby to nebyla poslední na dalších devět let. Pro mě jako generálního manažera a kouče zároveň je to letos dost náročné, ale musím říct, že kluci v létě nastoupili s odhodláním a chutí. Od samého začátku jsem na nich cítil, že chtějí. Neměli jsme zatím žádné zásadní problémy. Je radost s nimi pracovat,“ vyprávěl po zápase dobře naložený kolínský trenér Miroslav Sodoma.

Popatnácté v historii získali Český pohár nymburští košíkáři a potvrdili tak svou dominanci na domácí scéně, kde od roku 2007 sbírají všechny trofeje v soutěžích, kterých se účastní. Ve čtvrtfinále přehráli Opavu o padesát šest bodů, v semifinále Hradec Králové o třicet devět bodů a ve finále Hyundai Final 8 i košíkáře Kolína o pětadvacet bodů 96:71.

Nejužitečnějším hráčem Final 8 byl zvolen Vojtěch Hruban, který ve finále nastřílel pětadvacet bodů. „V tuhle chvíli na nás doléhá to, že tady nejsou diváci, daleko víc než při normálním zápase. Je to hrozně moc znát,“ litoval nejlepší hráč celého klání. „Samozřejmě je fajn vyhrát pohár, na druhou stranu to není konec sezony, není to ani konec začátku. Tentokrát jsem měl ten lepší den já a střely jsem dával, tak to vyšlo takhle dobře. Za tu cenu MVP jsem rád, protože každé ocenění je vždycky pěkné,“ usmíval se nymburský kapitán.

Poslední vteřiny finálového zápasu už se jen čekalo na to, až budou moci propuknout oslavy. Ty se odehrály v duchu protiepidemických opatření. „Nikdy neomrzí vyhrávat trofeje. Na tuhle jsme čekali rok. A byl to rok bez našich fanoušků. Chci proto tuto trofej věnovat našim fanouškům, především našemu fanklubu. Vím, že jim se stýská po zápasech a nám se stýská po nich. Víme, že nám fandí ze svých domovů a podporují nás. My si toho vážíme a máme je rádi. Rád bych jim proto teď vzkázal, že na ně myslíme. Je to bohužel taková doba a musíme se s tím vyrovnat. Dokud ale můžeme hrát a dělat to, co milujeme, tak si toho musíme vážit. To nám pomáhá se s tímto obdobím vypořádat,“ myslel po vítězném finále na své příznivce trenér nymburského celku Oren Amiel.

Hráči si přebírali sami medaile z připraveného stolu, trofeje pak hráčům přivezlo autíčko na dálkové ovládání. Zatímco pro některé hráče jako Luboše Kováře, Františka Rylicha či cizince to byla první trofej, Petr Benda zkompletoval sbírku dvanácti českých titulů a dvanácti Českých pohárů.

„Přestože byl turnaj basketbalově hezký a na zápasy se dalo koukat, tak jsou ty ceremoniály bez lidi trošku smutné. Ale buďme rádi, že vůbec hrajeme, že můžeme soutěžit. Myslím, že Final 8 bylo připravené na dobré úrovni a i přenosy byly super, tak si to nějakým stylem mohli užít. Moje první trofej jako kapitána a přebíral jsem si ji místo od oficiálních míst od autíčka,“culil se nymburský kapitán Vojtěch Hruban. „Moje první trofej mistra republiky byla po zápase, před kterým jsme věděli, že jsme mistři a nemuseli jsme ho ani hrát, takže musím mít nějaký extra buřty,“ zavzpomínal Hruban. „Bylo to zase nějaké zpestření, že na to asi budeme vzpomínat dlouho, jak jsme si chodili pro medaile k stolku.“

Ve finálovém utkání byl Nymburk jasným favoritem a to také po celou dobu potvrzoval. Kolínské nepustil do vedení ani na vteřinu. „Hráli jsme proti suverénovi české ligy, proti týmu, který se dokáže prosazovat v Lize mistrů. Byly tady týmy, které prohrály i o víc. My jsme chtěli bojovat do konce. Bohužel to na Nymburk v tomto rozpoložení a rozložení sil a kvalit nestačilo. Myslím ale, že jsme kůži nedali úplně lacino. Vstupy do obou poločasů jsme ale měli špatné. Ten první nás velice zaskočil. Všechno bylo v rychlejším tempu, důraznější,“ přiznal po zápase kolínský trenér Sodoma. „Nám chvíli trvalo, než jsme se tomu přizpůsobili. Pak jsme odehrávali úseky, kdy jsme nezaostávali zase o tolik. Není to o tom, že by nás domácí statisticky převálcovali. Ty dva vstupy nás ale stály lepší výsledek,“ přemýšlel nahlas kouč Kolína.

Český šampion rozhodně nehodlal nic podcenit ani v posledním zápase turnaje. Na Kolín a jejího nejlepšího hráče Adama Číže se připravil bravurně. „Toto Final 8 bylo překvapivé a přesně o tom pohár je. To je idea těchto pohárů, aby měly šanci i kluby, které v dlouhodobé soutěži tolik šancí nemají. Loni pohár vyšel USK, teď to vyšlo Hradci a Kolínu. Kolín je velmi nebezpečný tým, během jedné minuty může úplně změnit běh zápasu. Má zkušené veterány, kteří jsou pro mladé výbornými vzory, a Skinner je jedna z hvězd soutěže. My ale nepodceňujeme nikoho,“ dodal Amiel.

David Šváb